Insfrán: “Estamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo”

Enfatizó que la provincia seguirá avanzando, “a pesar de no contar con políticas nacionales que promuevan el desarrollo equitativo del país”.

En el marco de las inauguraciones en Estanislao del Campo, el gobernador Gildo Insfrán se refirió a la compleja situación que atraviesa el país debido al impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional, exhortando a fortalecer la unidad, la organización y la solidaridad.

Destacó el mandatario que fueron inaugurados el Complejo Polideportivo Municipal y el polideportivo cubierto de la Escuela Secundaria N° 4 “Martín Miguel de Güemes”, así como fue puesto en funcionamiento el nuevo sistema de iluminación led de la Avenida 2 de Abril, sobre la Ruta Nacional N° 81, en el acceso a la localidad y también a Colonia Juan Bautista Alberdi.

En ese sentido, subrayó que “en Formosa, el deporte es un derecho consagrado por la Constitución Provincial y una estrategia de participación, inclusión y desarrollo integral de las personas”. Por ello, puso de resalto que el Modelo Formoseño “promueve políticas y la infraestructura necesaria” para su práctica en todas las etapas de la vida.

“Estamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo”, aseveró Insfrán, asegurando que “seguiremos avanzando a pesar de no contar con políticas nacionales que promuevan el desarrollo equitativo del país”.

En el tramo final de su discurso, dejó en claro que “no vamos a bajar los brazos”, ya que “sabemos que hay un solo camino: la unidad, la organización y la solidaridad para luchar por los intereses del pueblo y la grandeza de la Patria”.



