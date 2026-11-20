Por Emma Medina: Arquitecta trans

El Día Internacional de la Memoria Trans nos invita a recordar a quienes fueron víctimas de la violencia y la discriminación, reconocer las luchas colectivas y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva. Como mujer trans y arquitecta, esta fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos para acceder a espacios de desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

A lo largo de mi trayectoria he logrado ocupar espacios que antes nos fueron negados. Presidir una Comisión de Políticas de Equidad, Género y Diversidad en el Colegio de Arquitectos de Formosa y ser la primera persona trans en ingresar al empleo público nacional en mi provincia mediante la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans son conquistas que trascienden lo personal y contribuyen a abrir caminos para otras personas.

El reconocimiento de mi identidad en el DNI y en mi título profesional, gracias a la Ley de Identidad de Género, reafirma la importancia de defender los derechos conquistados. Desde la arquitectura tenemos la responsabilidad de construir ciudades inclusivas, pero también instituciones que reconozcan la diversidad y garanticen oportunidades reales. *No busco que mi identidad sea más importante que mi capacidad profesional, sino que nunca sea motivo para que esa capacidad sea ignorada.*

En este 20 de noviembre, honramos a quienes ya no están y a quienes continúan luchando. *Porque construir una sociedad más justa también significa derribar prejuicios y garantizar que nadie tenga que pedir permiso para ser quien es.*