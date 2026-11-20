“Estábamos seguros de la perpetua porque era la condena que se merecía”, expresó una de las amigas de la víctima tras conocerse la sentencia, enmarcada como femicidio.

Familiares, amigas y vecinos de la víctima expresaron su conformidad tras la condena emitida este jueves 19 por la Cámara Primera en lo Criminal de la provincia de Formosa.

Patricia Olmedo, una de las mejores amigas de Gisela Mendoza, quien fue asesinada por su expareja, Francisco Leguizamón, el 13 de julio de 2025, dijo que “tenía mucha fe y confianza en la Justicia formoseña y en Dios plenamente” por lo que “estábamos seguros de la perpetua porque era la condena que se merecía”.

La sentencia fue dictada por las juezas Lilian Fernández y Laura Viviana Taboada y el juez Ramón Alberto Sala, quienes en forma unánime condenaron a Leguizamón a 35 años de prisión que es la pena prevista en el Código Penal Argentino.

La familia, hermanas, sobrinas así como amigas y vecinos marcharon pidiendo justicia siempre, sin bajar los brazos jamás “porque el objetivo era lograr lo que se logró finalmente con esta condena”, sostuvo Olmedo.

Y agradeció a Dios: “Ahora, ella ya descansa en paz”.

Por su parte, la abogada querellante Miriam Maza confirmó que el proceso judicial, que duró alrededor un año y medio, “estuvo acorde a los plazos procesales”.

“El hecho ocurrió el año pasado cuando Francisco Leguizamón, con artilugios y engaños, obligó a Gisela, quien era su expareja en ese entonces, a subir a su motocicleta. La trasladó hacia un descampado donde la asesina, cometiendo lo que se denomina homicidio agravado por el vínculo, tipificado en el artículo 84, incisos 1, 2 y 11 del Código Penal”, explicó la abogada.

Y agregó: “La condena de prisión perpetua de 35 años es sin posibilidad de revisión, ya que se enmarcó como femicidio”.



