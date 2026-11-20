El 21 de noviembre de 1986 se sancionó la Ley Provincial N° 642, un hito que transformó el ejercicio profesional en la provincia. Recordamos la gesta de los pioneros que soñaron con una entidad independiente y los desafíos de una profesión que diseña el crecimiento urbano de Formosa.

El Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa (CPAF) cumple 40 años de trayectoria institucional. Cuatro décadas se dicen fácil, pero representan el afianzamiento, la democratización y la jerarquización de una profesión clave para el desarrollo urbano, social y cultural de la provincia. Su creación no solo reguló el trabajo de los profesionales locales, sino que convirtió a Formosa en una de las jurisdicciones pioneras del país al fundar el tercer colegio de arquitectos con más antigüedad de la Argentina.

La gesta del 86: el nacimiento de una identidad propia Para comprender la importancia de este aniversario es necesario remontarse a mediados de la década de 1980. En pleno proceso de consolidación de la democracia, los profesionales del sector buscaban afianzar sus identidades institucionales y organizarse de manera autónoma.

Hasta ese momento, los arquitectos formoseños compartían matrícula dentro del antiguo Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura junto a ingenieros, agrimensores y técnicos. No obstante, las necesidades específicas de la disciplina, las incumbencias propias del diseño urbano y la defensa del espacio profesional demandaban un manejo independiente de la matrícula.

Bajo el impulso estratégico de la entonces Sociedad de Arquitectos de la Provincia de Formosa, un núcleo comprometido de profesionales comenzó a forjar el sueño de la colegiación propia. Tras intensas reuniones, debates y gestiones políticas, el esfuerzo 1cristalizó el 21 de noviembre de 1986 con la sanción de la Ley Provincial N° 642, la cual dio origen legal al CPAF.

Los artífices de la colegiación

La historia institucional del Colegio está escrita con los nombres de aquellos visionarios que entendieron que la arquitectura necesitaba una voz propia en Formosa. La gesta fue motorizada por una activa Comisión de la Sociedad de Arquitectos y un grupo de referentes inolvidables entre los que se destacaron Fernando "Nandi" Ambrosio, Lucila Hertelendy, Carlos Sueldo, Eduardo Gilbert, Marta Drasich, Basilio Celía, Hugo Taire, Raúl Galeano, Sergio Gimenez y Raúl Rigotti. Este equipo de pioneros sostuvo los debates esenciales, delineó el proyecto de ley y contó además con el valioso respaldo técnico-legal de la Dra. María Buryaile de Soruco.

El camino abierto por este colectivo se consolidó formalmente con la constitución de las primeras autoridades del Colegio. En este marco, el Arq. Ricardo Cantero asumió la enorme responsabilidad de ser el primer Presidente de la institución al ponerse en funciones el Consejo Directivo inaugural en julio de 1987.

Aquel histórico primer acto se celebró con profunda emoción en un modesto salón de la antigua "Academia Lemos" (ubicada sobre la calle Rivadavia al 363). Allí, la primera comisión sentó las bases operativas de la entidad: redactaron los reglamentos internos, nombraron las primeras juntas electorales y convocaron a las asambleas iniciales que dieron vida orgánica al Colegio. Su legado hoy es custodiado por generaciones de matriculados y directivos contemporáneos, manteniendo firmes las banderas de la independencia institucional y el compromiso social.

Celebración y mirada al futuro: "Formosa Viva"

Fiel a su historia de cara a la comunidad, el Colegio Público de Arquitectos de Formosa conmemora estas cuatro décadas con una agenda abierta que conecta la disciplina con la ciudadanía. Bajo el lema "Arquitectura + Ciudad", la sede institucional de la calle J. J. Silva 132 —cuyo salón de conferencias lleva legítimamente el nombre del Arq. Ricardo Cantero— se ha transformado en el epicentro de talleres participativos, charlas técnicas y debates sobre el desarrollo territorial.

Entre las actividades destacadas se encuentra el taller participativo "FORMOSA VIVA: Ciudad, Paisaje y Patrimonio", impulsado por la Comisión de Jóvenes Arquitectos. La propuesta invita tanto a profesionales como a vecinos a recorrer espacios emblemáticos 2como la Plaza San Martín para debatir sobre la conservación del patrimonio urbano construido y la proyección de un entorno sostenible.

A 40 años de aquella firma histórica que cambió el rumbo de la profesión, el CPAF reafirma que la arquitectura no es solo una sumatoria de planos y hormigón, sino la herramienta fundamental para construir la identidad, la memoria collective y el porvenir de todos los formoseños.