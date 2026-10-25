Reunión organizativa para la 1° Feria Ganadera Paippera en Lugones

El destacado evento se desarrollará el próximo 18 de noviembre.

En la localidad de Fortín Cabo 1º Lugones se llevó adelante una reunión con productores ganaderos para avanzar en la organización y la planificación de la 1° Feria Ganadera Paippera.

Esta iniciativa busca generar un nuevo espacio de comercialización, promoviendo el desarrollo de la producción ganadera local, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Municipio y el Instituto PAIPPA.

Al respecto, al dialogar con AGENFOR el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, destacó que el Gobierno provincial brinda asistencia integral a los paipperos para facilitar su participación en las ferias ganaderas, promoviendo la sanidad animal y fortaleciendo la comercialización de la producción local.

En ese marco, se destacan las tareas de capacitación y asistencia sanitaria, junto con el asesoramiento administrativo y contable necesario para que los productores puedan participar de estos espacios comerciales y cumplir con los requisitos correspondientes.

Uno de los aspectos centrales es la sanidad animal. En este punto, el funcionario valoró el compromiso de los productores con las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, un trabajo fundamental para sostener las condiciones sanitarias del rodeo provincial y favorecer la comercialización de los animales.

“La provincia se encuentra con una sanidad impecable con respecto a la antiaftosa y antibrucélica, libre de estas enfermedades”, señaló, al tiempo que remarcó la responsabilidad de los productores en cada campaña de vacunación.

El acompañamiento también contempla el asesoramiento contable para que los pequeños productores mantengan su documentación en regla y puedan comercializar directamente su hacienda. “Se lo acompaña al pequeño productor para que tenga los papeles al día porque en estas ferias ganaderas comercializan su propia hacienda, utilizan su marca y también facturan su venta”, explicó el titular del PAIPPA.

Además, se facilita el traslado de los animales hasta los predios feriales. “Se va al campo, se traen los terneros al predio ferial en forma gratuita, sin costo alguno para los productores”, indicó.

Asimismo, “por decisión del gobernador Gildo Insfrán, se siguen haciendo las exenciones tributarias a los paipperos que les permiten pagar menos impuestos provinciales, un beneficio más que se suma a todo lo que estamos hablando”, subrayó, al concluir.



