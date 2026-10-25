Octubre Rosa: la Fundación Formosa Crece y Compromiso Formoseño refuerzan la prevención del cáncer de mama

Con actividades deportivas, espacios de encuentro y testimonios de mujeres, Petu Argañaraz impulsa una agenda de concientización que pone el foco en la detección temprana, el acompañamiento y la importancia de la salud pública.

Durante octubre, la Fundación Formosa Crece, presidida por la concejal Petu Argañaraz, junto con la agrupación Compromiso Formoseño, intensificó sus actividades de concientización sobre el cáncer de mama, con propuestas que combinan deporte, participación comunitaria y promoción de la salud.

La agenda del Octubre Rosa tuvo una de sus principales actividades este sábado, con el Challenge Rosa, una competencia de crosstraining realizada en el club IPV. La jornada reunió a deportistas, emprendedores y vecinos en un espacio que buscó unir la actividad física con un mensaje: la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

Además de la competencia, hubo música, stands de emprendedores y testimonios de mujeres que compartieron sus experiencias y hablaron sobre los desafíos que implica atravesar la enfermedad. Sus relatos permitieron poner en primer plano dos aspectos centrales: la importancia de los controles médicos y el valor del acompañamiento durante el diagnóstico y el tratamiento.

“Trabajamos durante todo el año en la prevención y la promoción de la salud, pero octubre es un mes en el que ponemos especial énfasis en generar conciencia, acercar información y recordarles a las mujeres la importancia de realizarse los controles”, señaló Petu Argañaraz.

La concejal destacó que estas iniciativas buscan llegar a la comunidad desde distintos espacios y con propuestas que inviten a participar. “Queremos que hablar de cáncer de mama no sea un tema que aparezca solamente en octubre.

La información, los controles y el acompañamiento son fundamentales. También es importante escuchar a las mujeres que atravesaron la enfermedad, porque sus experiencias pueden ayudar a otras a consultar a tiempo y a saber que no están solas”, expresó.

En ese sentido, Petu Argañaraz también destacó la atención que brinda el sistema público de salud de Formosa y la importancia de contar con servicios sanitarios que acompañen a las mujeres en las distintas etapas de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

El Octubre Rosa continúa con nuevas propuestas Las actividades impulsadas por la Fundación Formosa Crece y Compromiso Formoseño continuarán durante los próximos días con dos encuentros que convocan desde el deporte y la recreación.

El Pádel Rosa, que debió ser suspendido por las condiciones climáticas, fue reprogramado para este viernes 30 de octubre en las instalaciones de AFORPA. La propuesta busca volver a reunir a la comunidad en torno a la actividad física y la concientización sobre el cáncer de mama.

Por su parte, la tradicional Zumba Rosa se realizará el sábado 31 de octubre en la plaza San Martín, con una convocatoria abierta a quienes quieran sumarse a una jornada de movimiento y promoción de hábitos saludables.

Con estas iniciativas, la Fundación Formosa Crece y la agrupación Compromiso Formoseño buscan sostener un trabajo que trasciende el calendario y que durante octubre adquiere una visibilidad especial. El objetivo es seguir acercando información, promover los controles médicos y generar espacios de encuentro donde la prevención, la escucha y el acompañamiento ocupen un lugar central.







