Más de 50 juarenses se capacitaron gratuitamente para emprender y generar sus propios ingresos

Más de 50 vecinos de Ingeniero Juárez participaron de una capacitación gratuita en instalación y mantenimiento de aires acondicionados domiciliarios, realizada mediante un convenio entre el Instituto Politécnico Provincial “Dr. Alberto Zorrilla” y la Municipalidad de Ingeniero Juárez, encabezada por el intendente Rafael Nacif.

La formación incluyó clases teóricas y prácticas, con la participación de hombres y mujeres desde los 18 años, brindándoles herramientas para acceder al mundo laboral y desarrollar emprendimientos propios.

Esta iniciativa se suma a otras capacitaciones, como el curso de Reparación de PC. El Municipio aporta infraestructura, equipamiento, espacios de práctica y acompañamiento, mientras que el Instituto proporciona los profesionales responsables del dictado de las clases y los materiales de estudio.

El intendente Rafael Nacif y la concejal justicialista María Nacif destacaron que estas acciones representan una política concreta de justicia social, equidad e igualdad de oportunidades, al garantizar el acceso gratuito a la formación profesional.

Asimismo, remarcaron que estas iniciativas responden a la visión estratégica del gobernador Dr. Gildo Insfrán, quien, a través del Modelo Formoseño, sostiene a la educación como una política de Estado y una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos.

“Seguiremos apostando a la educación y al trabajo como motores de transformación social, generando oportunidades para que cada juarense pueda capacitarse, emprender y construir un futuro mejor”, expresaron el intendente y la concejal.

De esta manera, Ingeniero Juárez continúa fortaleciendo la formación laboral, la inclusión y el desarrollo de su comunidad.