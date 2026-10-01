La Policía secuestró mercadería de origen extranjero sin aval aduanero

• El procedimiento se realizó durante un operativo de control vehicular en el puesto caminero de acceso sur

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Acceso Sur, secuestraron mercadería de origen extranjero, valuada en más de 2.000.000 de pesos, que era transportada en una camioneta sin el correspondiente aval aduanero.

El procedimiento se concretó este martes, alrededor de las 12:30 horas, cuando los uniformados realizaban tareas de verificación vehicular e identificación de personas y detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre.

Se constató que el sujeto llevaba varios electrodomésticos en la parte trasera de la camioneta.

Ante esta situación, se informó el procedimiento al secretario federal de turno, desde donde se autorizó la verificación de la carga, constatándose 14 ventiladores, un televisor, dos cocinas y tres aires acondicionados.

Las mercaderías fueron secuestradas y se dio intervención a la ARCA, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente, contándose con la colaboración de la Subcomisaría Puente Uriburu para realizar las diligencias correspondientes.