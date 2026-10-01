Ingeniero Juárez: Promueven hábitos de alimentación saludable en escolares del barrio Obrero

Mediante un taller interactivo organizado por el equipo de nutrición del centro de salud de dicho barrio, que se llevó a cabo en la EPEP -EIB- N°438.

En vísperas de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este viernes 16 de octubre, el área de nutrición del centro de salud del barrio Obrero de Ingeniero Juárez ofreció una charla-taller orientada a promover hábitos alimentarios saludables desde la infancia.

La jornada estuvo dirigida a los niños y niñas que cursan el 4° grado de la Escuela Provincial de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe (EPEP -EIB-) N°438. Durante el encuentro, se trabajó de forma didáctica para que los estudiantes identifiquen y sepan distinguir cuáles son los alimentos beneficiosos para cuidar la salud, de aquellos cuyo consumo debe evitarse o ser moderado.

Además de los especialistas en nutrición, la actividad contó la participación de profesionales del servicio de Atención Primaria del efector sanitario y la colaboración de un maestro especial de modalidad aborigen (MEMA) y la docente del grado.

Al respecto, la licenciada Natalia Benítez, referente del Servicio de Nutrición del centro de salud, detalló que la dinámica fue pensada como una clase-taller participativa, detallando que, les entregaron a los escolares un material para que hagan una sopa de letras, pinten y cuenten los alimentos, “y para que sea también un disparador para hablar de cuáles son los alimentos saludables y los que no son saludables que ellos consumen y puedan aprender los efectos que tienen en la salud”.

En relación a la presencia del docente MEMA, comentó que fue “fundamental” para facilitar el diálogo y asegurar la correcta comprensión de los contenidos expresados “porque se ocupó de la interlocución de lo que íbamos diciendo, cuando los chicos no entendían algo”, precisó.

Asimismo, la profesional explicó que estas acciones interinstitucionales se coordinan de manera periódica para dar una mejor respuesta a las comunidades ubicadas en la zona. “Estas actividades se hacen siempre en coordinación con la delegación zonal Matacos y la escuela que corresponde a nuestra área de referencia, que es el barrio Obrero de Ingeniero Juárez”, expuso.

Al finalizar la jornada, la licenciada indicó, que “como cierre de este trabajo” el viernes 16, los alumnos “van a visitar el centro de salud, donde se va a preparar un stand con algunas colaciones". Además, “los niños elaborarán dibujos especificando los alimentos que consideran saludables y no saludables y los vamos a exponer ahí”, concluyó.

Hábitos saludables desde la niñez

El Día Mundial de la Alimentación es una fecha clave impulsada a nivel global para concientizar sobre la importancia de la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos nutritivos y la lucha contra la malnutrición.

En este contexto, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano continúa profundizando las acciones de prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar.

A la vez, remarca el valor estratégico de alentar la incorporación de pautas de nutrición sana desde los primeros años de vida, etapa en la que se fijan las conductas que acompañarán a las niñas y niños en la vida adulta.



