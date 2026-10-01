En la última semana, el río Paraguay creció un metro, pero todavía “está lejos” de los niveles de alerta

Ante la crecida que están experimentado otros afluentes de la región Litoral por los efectos de El Niño, e incluso ya con algunos puertos que superaron las etapas de alerta y evacuación, se realiza un constante monitoreo en el puerto de la ciudad de Formosa por parte de la Prefectura.

El jefe de la Prefectura Naval Argentina en Formosa, el prefecto principal Rubén Darío Albornoz, fue consultado por la situación del río Paraguay, explicando que “durante la última semana, ha crecido un metro, por lo que estamos en un monitoreo constante”. Sin embargo, aclaró que “todavía en nuestra jurisdicción no nos encontramos afectados” por los efectos del fenómeno de El Niño.

En ese sentido, confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que el registro del jueves 15 ubicó en los 3,87 metros la altura del río Paraguay. Ante lo cual, aprovechó la ocasión para “recordar y tener presente que, para el puerto de Formosa, la altura de alerta es de 7,80 metros y de evacuación 8,30 metros”.

Por lo tanto, se encuentra “muy lejos” de esos parámetros, a diferencia de otros ríos de la región, como por ejemplo, el río Uruguay que es uno de los principales afluentes del Río de la Plata y que, junto con el río Paraná, “están presentando una crecida muy importante”.

Incluso, añadió, “alcanzan alturas que están en algunos puertos en etapa de alerta y otros en fase de evacuación”. No obstante, volvió a reiterar que ese “no es el caso del río Paraguay”, el cual “tiene dos afluentes principales que son los ríos Pilcomayo y Bermejo”.

Si bien en esas cuencas “no ha habido tantas lluvias”, indicó que “en el Mato Grosso, en la República Federativa de Brasil, que es donde nace el río Paraguay, sí hubo lluvias”; y debido a ello, según consignó, “se está notando este incremento”.

Por esa razón se espera que “todavía crezca un poco más”, por cuanto tiene también su incidencia “el efecto que produce el río Paraná al estar crecido”, puesto que, según sus palabras, “hará que merme un poco el desagüe natural del río Paraguay”.

Por otro lado, según indicó a esta Agencia, ya “se efectuó un censo para identificar a las familias ribereñas e isleñas que están dentro de la jurisdicción”, y, ante una eventual crecida, las recomendaciones son que “estén alertas y preparadas”.

Principalmente, pidió tener “preparados documentación y elementos personales en el caso que se necesitara evacuarlas”. Sin embargo, insistió en “trasmitir tranquilidad porque todavía estamos lejos” de esa situación, “pero igualmente eso no quita que estemos atentos a cualquier crecida que pudiera ocurrir”.

La Prefectura Naval Argentina, como integrante de la Agencia Federal de Emergencia, y siguiendo directivas del Ministerio de Seguridad de Nación, es que desde el puerto local “viene participando de todo tipo de reuniones con los Municipios y la provincia”.

Del mismo modo, está “en contacto permanente y alertando de cualquier eventualidad referente a la crecida que superase el caudal normal del río Paraguay”.

Así también, forma parte del Plan de Coordinación Federal de la Cuenca del Plata, denominado El Niño Oscilación Sur (ENOS). “Es un plan que abarca ocho jurisdicciones, dentro de las cuales se encuentra inserta Formosa”, donde se establecen “las pautas para informar y trabajar con todos en conjunto”, subrayó, al concluir.



