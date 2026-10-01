Fotógrafos formoseños fueron distinguidos en el Concurso Internacional “Naturaleza y Conservación” 2026

La Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA) anunció a los ganadores del Concurso Fotográfico Internacional “Naturaleza y Conservación” 2026 y, entre más de 1700 fotografías y 200 participantes de distintos lugares del mundo, distinguió a dos fotógrafos formoseños: Pablo Córdoba y Analia Prieto.

En el caso de Córdoba, recibió el segundo premio de la categoría “Paisajes y sus luces” con su trabajo “Del corazón del Bañado La Estrella al centro del Universo”, realizada en el Bañado La Estrella.

Por su parte, Prieto fue premiada con el tercer puesto de la misma categoría por una fotografía tomada en cercanías de Laguna Blanca, camino al Parque Nacional Río Pilcomayo. Una escena que captura el amanecer atravesando una capa de neblina.

“Que dos fotografías de Formosa sean reconocidas entre más de 1700 imágenes vuelve a demostrar el enorme potencial de nuestra provincia para la fotografía de naturaleza y, especialmente, la fotografía nocturna. Tenemos paisajes extraordinarios y cielos donde todavía podemos contemplar y fotografiar la Vía Láctea”, expresó Córdoba.

Mientras que Prieto dijo que el certamen contó con “un jurado de primer nivel y la participación de tremendos fotógrafos”.

Ellos fueron José Benito Ruiz de Alicante, España; Andel Paulmann de Chile; Hernán Povedano de Argentina; Valeria Cannata de Tucumán, Argentina; y Serafín Robert de Córdoba, Argentina.

“Recibo estas distinciones con enorme alegría y, sobre todo, con gratitud. Todavía queda muchísimo por aprender, recorrer y fotografiar. Y muchísimo de Formosa por mostrar”, manifestó Córdoba.







