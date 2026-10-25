El Centro Comunitario de Nueva Formosa se sumó a los festejos por el Mes de Inclusión con un muestreo de judo

Se dio a conocer a la comunidad cuáles son los tipos de ejercicios que hacen y de qué se trata la disciplina.

En el marco del Mes de la Inclusión, la Dirección de Personas con Discapacidad y la Federación Formoseña de Judo llevaron a cabo un muestreo de judo de niños con discapacidad en el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.

Sobre el tema, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la profesora Anahí Romero, coordinadora del Centro, quien remarcó que “nos sumamos a los festejos por el Mes de la Inclusión con esta actividad que se practica todos los martes y jueves con el profesor Oscar Alderete, principal ideólogo de esta propuesta”.

“Él tuvo la idea de hacer un muestreo con los chicos que están practicando en distintos gimnasios y que tienen alguna discapacidad, para mostrarle a la comunidad cuáles son los ejercicios que hacen, de qué se trata la disciplina, y, a su vez, contar cuál es la experiencia de cada uno”, explicó.

Al respecto, el profesor Alderete acentuó que desde el judo se trabajan las partes motriz y afectiva, incluyendo las habilidades cognitivas, remarcando el beneficio que trae la práctica de este deporte.

En ese sentido, agradeció al Ministerio de la Comunidad y la Secretaría de Deportes, ya que “estas acciones que significan mucho para nosotros y para los chicos que practican el judo”, cerró.

Cabe recordar que el Centro Comunitario de La Nueva Formosa cuenta con 40 distintas actividades para realizar. Para interiorizarse de las variadas propuestas, los interesados pueden acercarse a la sede situada en Avenida Los Pumas y Carlos Brimonte, de 7 a 22 horas.



