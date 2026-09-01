Día Internacional de las Personas Mayores: Protagonistas de una comunidad que incluye

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1° de octubre, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas orientadas al cuidado, la protección de derechos y la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.

Desde el Ministerio de la Comunidad, a través de la Dirección de Adultos Mayores, se impulsan acciones destinadas a acompañar las distintas etapas de la vejez, promoviendo en las residencias para adultos mayores espacios de cuidado, de encuentro, participación, recreación y acceso a derechos, bajo una concepción que reconoce a las personas mayores como sujetos activos dentro de la comunidad.

En este sentido, la directora de Adultos Mayores, Roxana Núñez, destacó que “hablar de las personas mayores es hablar de derechos, de participación y de una comunidad que tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida con autonomía y dignidad”.

Asimismo, señaló que las políticas públicas deben contemplar las diferentes realidades y necesidades que atraviesan las personas mayores. “En las residencias, el cuidado no se limita a la asistencia. También significa generar oportunidades para participar, encontrarse, aprender, compartir y seguir aportando a la comunidad desde sus experiencias y saberes”, expresó.

Desde esta perspectiva, los distintos espacios destinados a las personas mayores en Formosa, como las residencias,los gimnasios terapéuticos y las casas de la solidaridad constituyen, en este marco, ámbitos de participación y encuentro que contribuyen a promover una vejez activa y acompañada, fortaleciendo vínculos comunitarios.

La fecha también invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan las personas mayores en la sociedad y sobre la necesidad de superar miradas que reduzcan la vejez a una etapa exclusivamente vinculada con la dependencia. Por el contrario, se busca reconocer sus capacidades, trayectorias, conocimientos y aportes a la construcción colectiva.

“Queremos una comunidad que valore a sus personas mayores, que las escuche y que las incluya en las decisiones y en las actividades de la vida cotidiana”, sostuvo Núñez.

En este sentido, Núñez destacó que este 1° de octubre también da inicio al Mes de la Inclusión, una propuesta con distintas actividades destinadas a promover la participación y la inclusión de personas con discapacidad como de adultos mayores.

“Participaremos de varias de ellas, porque queremos generar cada vez más espacios donde nuestros adultos puedan sentirse parte. Tratamos de acercar propuestas y generar las condiciones para que todos puedan ser protagonistas de la vida comunitaria”, sostuvo.

El Día Internacional de las Personas Mayores representa así una oportunidad para poner en valor sus historias y aportes, pero también para reafirmar el compromiso de seguir construyendo políticas públicas que garanticen una vejez con derechos, participación, autonomía y dignidad.



