Cuentas públicas de Formosa 2003-2026: orden fiscal con prioridades claras









1. Prudencia fiscal: 22 años de cuentas en orden





Entre 2004 y 2025 Formosa cerró 22 de 22 ejercicios con superávit fiscal. En el mismo período solo San Juan tuvo un registro similar; Santiago del Estero y Salta lo lograron en 18 años, Córdoba en 14 y la Ciudad de Buenos Aires solo en 9. El consolidado de las 24 jurisdicciones, en cambio, terminó en rojo en 15 de esos 22 años.





$25.217 millones, apenas el 1,4% de sus ingresos totales ($41.516 por habitante), entre las más bajas del país junto a San Luis y Santa Cruz (DNAP). Al tercer trimestre de 2025 representaba el 1,6% de sus recursos, frente a un promedio provincial de 31,2%, y Formosa explica apenas el 0,1% de toda la deuda provincial del país. Mientras la deuda consolidada de las provincias creció 7% real en el último año y más del 80% está en moneda extranjera, Formosa quedó al margen de esa exposición. A contramano de lo que sucede en la gran mayoría del País, Formosa se desendeudó y, al mismo tiempo, sostiene superávit, obra pública, salud, educación y salarios. 3. Salud: la prioridad que más creció Formosa es una de las provincias que más reforzó el lugar de la salud en su presupuesto. En el promedio 2003-2007 la función Salud representaba el 8,3% del gasto total; en 2021-2025 llegó al 15,7%: un aumento de 7,4 puntos porcentuales, el segundo más grande del país (solo Tucumán lo superó, con 7,9), cinco veces más que el consolidado (+1,4 puntos). Desde 2013 Formosa destina a salud, todos los años, una proporción mayor que el promedio nacional; en 2021, en plena pandemia, llegó al 19,3% (segunda del país) y en 2025 al 15,4% contra 11,5% del consolidado.



20% Gasto en Salud en % del gasto total

19,3



16%



12%



8%



4%



0% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Formosa Consolidado 24 jurisdicciones

Fuente: elaboración propia en base a ejecuciones presupuestarias provinciales (DNAP, Ministerio de Economía de la Nación).

Medido por habitante, el salto es todavía más claro: en 2004 Formosa gastaba en salud 1,3 veces el promedio nacional por habitante; en 2025, 2,1 veces. El crecimiento del gasto en salud por habitante entre 2004 y 2025 fue el segundo más alto de las 23 provincias con datos comparables. En 2025 Formosa destinó a la salud $423.642 millones.

4. Educación: el primer rubro del presupuesto

La función Educación y Cultura es la principal partida del presupuesto formoseño: en 2025 absorbió $574.851 millones, el 20,9% del gasto total, por encima de la administración gubernamental (18,8%), la seguridad social (17,2%) y la salud (15,4%). Por habitante, Formosa invierte en educación por encima del promedio nacional en todos los años de la serie 2003-2025, con un pico de 1,6 veces en 2010 y 1,3 veces en 2025.

Si se suman salud, educación e infraestructura (vivienda, agua potable y servicios económicos), Formosa destina el 50,8% de su gasto, frente al 47,8% del consolidado. A eso se agrega lo que la Provincia sostiene con fondos propios desde que la Nación lo abandonó: el FONID, los rubros incentivo y conectividad docente y los comedores escolares.

5. Obra pública: entre las provincias que más invierten del país

Formosa sostuvo durante dos décadas un esfuerzo de inversión que la ubica en la cima del país. Entre 2004 y 2025 el gasto de capital representó en promedio el 22,7% de su gasto total, casi el doble del consolidado (12,6%), y la inversión real directa —la obra pública propiamente dicha— el 17,8%, frente a 9,0% promedio. Entre 2011 y 2013 la inversión real directa llegó a representar entre el 24,7% y el 28,7% del gasto, la tercera proporción más alta del país en cada uno de esos años.





Por habitante, la comparación es todavía más contundente: en el promedio 2004-2025 Formosa invirtió en obra pública 3,2 veces el promedio nacional por

habitante. El gasto de capital por habitante (que suma transferencias de capital a

municipios y otros organismos) fue 2,9 veces el promedio, tercero del país.

Obra pública por habitante, en veces el promedio nacional (2004-2025)





Santa Cruz Formosa

Santiago del Estero

San Luis La Pampa Catamarca

CABA

San Juan Tierra del Fuego

Misiones Chubut La Rioja Neuquén

Chaco Jujuy Entre Ríos Río Negro Corrientes

Salta Córdoba Santa Fe Tucumán Mendoza Buenos Aires

4,0

Fuente: elaboración propia en base a DNAP. Población: censos 2001, 2010 y 2022 (INDEC), interpolada.

El dato de los últimos dos años tiene un valor adicional. Con la paralización total de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias de capital desde diciembre de 2023, Formosa siguió invirtiendo con recursos propios: en 2025 la inversión real directa sumó $308.265 millones, el 11,2% del gasto total frente al 7,3% del consolidado. La obra que la Nación abandonó, la Provincia la sostuvo con fondos propios.

6. Salarios y 82% móvil: el ordenamiento al servicio de los trabajadores

El orden fiscal no se logró a costa de los salarios. Tras la devaluación de diciembre de 2023, que licuó más del 20% del poder adquisitivo de los estatales de todo el país, el Gobierno de Formosa otorgó en 2024 un aumento del 110%, por encima

de la inflación del NEA (103,9%). En 2025 el incremento fue del 55%, más de 20 puntos sobre la inflación nacional (31,5%) y casi el doble de la regional (28,8%): el más alto del país, en un año en que el promedio de las provincias que informaron sus aumentos rondó el 23,5% y la Nación otorgó a sus propios empleados un 14,8% entre enero y agosto.





En 2026 la tendencia se mantiene. Con el anuncio del 7 de agosto, los salarios públicos formoseños acumulan un 29% en el año, frente a una inflación de 21,3% entre enero y agosto (INDEC), que se proyecta al 27% según las principales consultoras del país. Además, para quienes perciben el mínimo de bolsillo y para las jubilaciones mínimas la suba anual en Formosa superó el 36%. En el relevamiento de aumentos provinciales al 31 de julio, solo Santiago del Estero (42,4%) supera ese 29%; le siguen Entre Ríos (15,8%), Santa Fe (12,5%), Tucumán (11%), Salta, San Luis y Jujuy (10%) y Buenos Aires (9%). El efecto excede al sector público: según el Ministerio de Capital Humano, el salario privado registrado de Formosa fue el que más creció en 2025 entre las 25 jurisdicciones (37,2%, frente a 30,5% del promedio nacional). Cuidar el poder adquisitivo de los estatales es también cuidar las ventas del comercio y el empleo privado.





La comparación acumulada desde el inicio de la gestión Milei refuerza el contraste. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, los salarios públicos formoseños

Todo esto se sostiene a pesar de la Nación, cuya deuda con Formosa —que por ley debe compensar el desequilibrio de las cajas no transferidas— a la fecha supera los $400.000 millones.

Conclusiones

Formosa es la única provincia — junto con San Juan —con superávit fiscal en todos los ejercicios analizados. Pasó de estar entre las provincias con mayor carga de intereses del país en la década del 90 a estar entre las tres con menor carga entre 2022 y 2026, con una deuda que hoy equivale solo al 1,6% de sus recursos frente al 31,2% del promedio del resto de las provincias.

Ese orden tuvo un destino: la salud fue la prioridad que más creció (segundo mayor aumento del país), la educación es el primer rubro del presupuesto con un gasto por habitante superior al promedio nacional en toda la serie, y la obra pública por habitante triplicó el promedio nacional.

Y en el peor contexto nacional de las últimas décadas, con la Nación retirada de la obra pública y adeudando más de $400.000 millones a la Caja de Previsión, Formosa otorgó el mayor aumento salarial del país en 2025, vuelve a ganarle a la inflación en 2026 y sostiene el 82% móvil para sus jubilados. Superávit, desendeudamiento y prioridades claras: los resultados están a la vista.













En un país donde las provincias alternan años de superávit con años de déficit al ritmo de cada ciclo económico, Formosa muestra una regularidad que pocas jurisdicciones pueden exhibir. En este informe se revisan las ejecuciones presupuestarias de las 24 jurisdicciones desde 2004 hasta el primer trimestre de 2026 —datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía de la Nación— y se compara a Formosa en tres planos: consigo misma a lo largo de dos décadas, con cada una de las demás jurisdicciones y con el consolidado nacional.Los resultados reflejan dos aspectos a destacar: la prudencia en la administración de los fondos públicos, y una asignación del presupuesto que prioriza la salud, la educación y la obra pública, sostenida a la vez que la Provincia se desendeudó, otorga los aumentos salariales más altos del país y paga el 82% móvil a sus jubilados.La tabla resume los indicadores en los que Formosa se ubica entre las tres mejores provincias del país y, en un segundo bloque, aquellos en los que está entre las cinco mejores.