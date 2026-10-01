Consuma Conciencia desarrolló la sexta jornada de capacitación sobre Educación Digital Integral

La jornada sobre vínculos, salud mental y pantallas en tiempos digitales tuvo lugar en el Galpón “C” de la Costanera capitalina y convocó a directivos y equipos técnicos.

Este miércoles 21, se llevó a cabo el sexto encuentro de capacitación docente en Educación Digital Integral, correspondiente al programa provincial “Consuma Conciencia”, un espacio de formación y reflexión para fortalecer herramientas de prevención, promover vínculos saludables y construir una ciudadanía digital responsable.

La actividad, que contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, se desarrolló en las instalaciones del Galpón “C” del Paseo Costanero, bajo el lema “¿Qué nos están diciendo los niños y niñas? Salud mental, pantallas y los vínculos en tiempos digitales”, destinada a equipos técnicos, directores de nivel y docentes.

Las disertaciones estuvieron a cargo de Lucas Raspall, médico psiquiatra; Carlos Vigo, doctor en Educación – UCSF y Alejandra Calero, doctora en Psicología.

Por su parte, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, destacó que “esta sexta jornada de capacitación docente en Educación Digital Integral, forma parte de un programa que es parte de la política pública del Modelo Formoseño ante una realidad inmersa en la evolución tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial, que muchas veces pone en riesgo la salud mental de niños y jóvenes y deteriora los vínculos familiares”.

En ese contexto, Pérez hizo hincapié en que “nuestra nueva Carta Magna en su artículo 74 establece que el Estado genera las políticas para proteger a la familia, los niños, los jóvenes y los entornos virtuales” y resaltó que “esto implica brindar la capacitación y formación necesaria a quienes tienen la responsabilidad de educar, ejecutando políticas de prevención en el área de la comunidad, salud mental y desarrollo humano; por eso cada acción es integral e integrada”.

Asimismo, remarcó que “con esta capacitación recorrimos el interior, viniendo de la quinta jornada en El Colorado para la zona sur”, anticipando que “la proyección para el año próximo es seguir con esta política que nuestra educación necesita en un mundo hiperconectado, atendiendo el costado negativo para prevenir”.

Finalmente, convocó a toda la ciudadanía a participar del encuentro abierto de este viernes 23 a las 9 horas en el Teatro de la Ciudad, porque “es importante estar informados y formados para intervenir con responsabilidad, trabajando mucho en educar antes que prohibir y priorizando la prevención”, remarcando que “no es solo para docentes, sino también para las familias”.

Y anticipó que durante el mes de noviembre se concretará el séptimo y último encuentro del ciclo, donde se realizará una evaluación del trabajo realizado junto a los docentes y directivos, sentando las bases de las líneas de acción y trabajo emocional que se profundizará en el ciclo lectivo 2027.

Construcción de una comunidad de aprendizaje

Por su parte, el doctor en Educación, Carlos Vigo, señaló que “estuvimos trabajando en seis encuentros no solamente en la ciudad de Formosa, sino en toda la provincia, pasando por Las Lomitas, Clorinda y El Colorado, además de la transmisión por streaming. En cada jornada alcanzamos cerca de 5.000 conectados en vivo, lo que demuestra una inquietud genuina de los educadores por formarse”.

En cuanto a la temática abordada en este sexto módulo, Vigo precisó que se trabajó sobre los vínculos, la salud mental y la vida digital, haciendo hincapié en el rol articulador que debe asumir la escuela.







