Comenzó la 38° edición de las Olimpíadas Interloterías

La premiación será el sábado 10 al mediodía.

Después de lo que fue la ceremonia oficial de la 38° edición de las Olimpíadas Interloterías, se destacó que Formosa es sede de este evento por elección de las autoridades de la Asociación de Empleados de Juegos Oficiales (AEJO). En ella, se congregará a organismos reguladores de juego, en este caso, representantes de once loterías provinciales.

El acto fue en la mañana de este jueves en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa, donde el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), brindó detalles sobre esta competencia a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“En este caso son representantes de once loterías que van a estar aquí presentes, once provincias, incluyendo a Formosa que disputarán la competencia con diferentes disciplinas deportivas. También habrá actividades recreativas”, indicó.

Incluso, las Olimpíadas ya comenzaron este jueves y se extenderá hasta el sábado 10 al mediodía, cuando se llevará a cabo la ceremonia de premiación, puntualizó.

“Luego de 12 años, Formosa vuelve a ser sede, otra vez, por elección de las autoridades de la Asociación de Empleados de Juegos Oficiales (AEJO) de estas Olimpíadas”, puso en relieve Pérez.

En total son seis disciplinas, según precisó, “en las que van a formar parte los compañeros de todas las delegaciones”, quienes competirán en distintos escenarios dispuestos para tal fin.

Gracias a que “tiene infraestructura deportiva a elección, hay varios espacios donde se van a disputar estos eventos” y detalló que, algunos de ellos, son “el Polideportivo Policial, el Estadio Cincuentenario y los predios para hacer pádel y vóley”.

Mientras que, “para lo que son las carreras, en sus dos distancias: de 3 y 5 kilómetros”, se dispondrá de la Costanera capitalina, “Vuelta Fermoza”, esperando “que el tiempo nos ayude”, en alusión a los pronósticos del clima.

No obstante ello, igualmente “también está previsto la utilización de otros escenarios para los deportes al aire libre, poder tener la cobertura y que los compañeros puedan disfrutar todas las disciplinas”, remarcó.

“Como siempre, en cada evento que organiza el Gobierno de la provincia de Formosa, hay varios organismos involucrados”, en particular, mencionó aquí a la Secretaría de Deportes “por la afinidad que tiene a esta actividad”, pero también se cuenta con el apoyo de las áreas de salud y seguridad, principalmente, “para disfrutar y ser anfitriones nuevamente”.

En ese sentido, consideró: “Es muy importante seguir sosteniendo” este tipo de competencias y valoró que, “con mucho esfuerzo, los compañeros llegaron hasta acá, algunos vienen de muy lejos, en el caso de Chubut”.

Asimismo, “las provincias de la región” y “desde aquí de Formosa” representada por “sus equipos para venir a compartir sobre todo, y sentirse parte de un organismo del Estado, como son las loterías que tienen un rol fundamental para defender no solamente el juego oficial, sino también defender al Estado como regulador del juego”, completó.







