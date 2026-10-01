Advirtió la Defensoría que desaparece Movistar y sus usuarios pasan a Tuenti desde este lunes

Gialluca señaló que, para cualquier usuario de telefonía celular en el país, que sufra modificaciones unilaterales o traspaso de empresas, la Ley 25.240 de Defensa del Consumidor los protege y ante cualquier duda o inconveniente pueden comunicarse a los teléfonos 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 o acercarse a este Organismo de la Constitución en calle Padre Patiño 831. Abundó, que SE DEBEN RESPETAR LAS CONDICIONES CONTRATADAS, tarifas, gigas, velocidad y promociones. EN EL CASO DE LAS LINEAS PREPAGAS, todo saldo remanente no consumido debe acreditarse de forma íntegra en la nueva plataforma. POR ÚLTIMO, EXISTE RESPONSABILIDADES SOLIDARIAS, por cobros duplicados, cortes de servicios o pérdidas del historial durante la migración, ya que en el NEA existen unas 4 millones de líneas activas a la fecha-

El Ombudsman Provincial, señaló que, el traspaso es parte de la desinversión que el Gobierno Nacional le exigió a Telecom para aprobar la compra de Telefónica. Unos 6 millones de usuarios migrarán a la nueva marca de Metrotel de forma automática. Movistar comienza a desaparecer del mercado argentino de telefonía móvil. A partir del lunes 19 de octubre, parte de sus clientes empezarán a ser traspasados a Tuenti, la marca que utilizará Metrotel para ingresar al negocio. El cambio forma parte de la desinversión exigida a Telecom Argentina para recibir la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina. La empresa brindó algunas precisiones sobre cómo será la transferencia para sus usuarios. El cambio será automático y no requerirá ninguna gestión: los clientes mantendrán la misma calidad de servicio, no deberán cambiar la SIM, conservarán su crédito disponible y la modalidad de pago elegida. Además, aseguraron que las condiciones de los planes no serán modificadas o bien serán mejoradas. Las comunicaciones uno a uno se realizarán entre el lunes 19 de octubre y fines de noviembre, y la migración será paulatina y en etapas. Desde el lunes, los canales de atención de Tuenti serán la app, el *700, el 0800-321-0700 y WhatsApp. “La migración será paulatina y en etapas, garantizando la transición en cada fase”, señaló el operador, que enmarcó la operación en “las medidas dispuestas por las autoridades regulatorias con el objetivo de preservar la competencia en el mercado argentino”. El contexto es la fusión entre Telecom y Telefónica, que todavía no está completamente aprobada y por la cual Telecom pagó USD 1.245 millones. Para evitar una mayor concentración del mercado, la empresa debía desprenderse de una porción de usuarios y activos. Así, cerca de 6 millones de líneas móviles y unos 200.000 accesos de internet fija dejarán de pertenecer a Movistar para pasar a la nueva marca de Metrotel, en una operación valuada en USD 450 millones que aún debe presentarse ante la Autoridad Nacional de la Competencia. La marca elegida será Tuenti, que vuelve a tener presencia en la Argentina bajo una estructura distinta. Metrotel aportará la infraestructura y los servicios para atender a los nuevos usuarios, con el objetivo de consolidar un tercer competidor de escala en un mercado donde Personal, de Telecom, y Claro concentran buena parte de las líneas móviles. La transición no alcanza a todos los clientes de Movistar: Telecom conservará una porción de los usuarios y activos que compró con Telefónica.



