Advierten que el proyecto de Presupuesto Nacional “excluye a las provincias y obliga a ajustar más a la gente”

La diputada nacional cuestionó la pauta presupuestaria impulsada por el Ejecutivo Nacional, señalando recortes en partidas sensibles como educación, salud y discapacidad.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por Formosa, Graciela de la Rosa, analizó el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional proyectado para el próximo ejercicio, que se empezó a discutir en la Cámara de Diputados este martes 13 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Este proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional excluye a la Argentina y a las provincias”, alertó la diputada.

Advirtió que “cuando uno analiza y compara las partidas con el último presupuesto normal de 2023, se observa una reducción drástica de entre el 70% y el 80% para el conjunto de las provincias argentinas”.

En ese sentido, De la Rosa remarcó que “se resienten partidas fundamentales como la educación universitaria, la atención a la discapacidad y la salud pública”, destacando que “es un proyecto presupuestario que no viene a solucionar ninguno de los problemas de la gente, sino que por el contrario, va a obligar a ajustar aún más a las personas”.

Estado presente en la Maratón Rosa

Por otra parte, al referirse a su presencia en la tradicional Maratón Rosa “La lucha que nos une”, organizada por la Fundación Abriendo Surcos, que se realizó durante la jornada del sábado 10, la diputada nacional valoró la masiva participación comunitaria en favor de la salud preventiva.

“Es sumamente necesario que la gente, tanto mujeres como hombres, tome conciencia respecto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama. Estas actividades comunitarias promueven acciones afirmativas para que la ciudadanía acuda a realizarse los controles y estudios correspondientes, para lo cual contamos en el predio con el camión mamográfico”, ponderó.

Finalmente, la legisladora concluyó resaltando el valor de cuidar la salud de la familia formoseña a través de “un Estado que garantiza espacios de prevención e inclusión”, asegurando que “son iniciativas indispensables para socializar la información, acompañar la campaña y defender el bienestar de nuestra comunidad en un ambiente de profunda solidaridad”.



