Riacho He Hé: mujer falleció en incendio de su vivienda y su pareja fue trasladado al hospital

Ocurrió en un inmueble ubicado en la localidad de Riacho He Hé

Integrantes de la Comisaría jurisdiccional y una dotación del Destacamento de Bomberos Mixto de Laguna Blanca intervinieron en el lugar, donde hallaron a una mujer sin signos vitales, mientras que un hombre fue asistido y trasladado al hospital local.

El siniestro se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en inmediaciones de una estación de servicio de dicha localidad, donde el incendio dejó a una mujer, de 71 años, atrapada en su interior.

Ante el requerimiento, una dotación de Bomberos se desplazó hasta el lugar a bordo de una autobomba y arribó alrededor de las 05:40 horas, iniciando de inmediato las tareas de extinción del foco ígneo.

Durante la intervención, los bomberos ingresaron al inmueble y localizaron en su interior a una mujer ya sin signos vitales.

También, a un hombre, de 74 años, pareja de la mujer que se encontraba en el lugar, fue asistido por personal de salud y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital local para recibir atención médica.

Ante la gravedad del hecho, se dispuso la intervención de personal de bomberos especializado en investigación de incendios, quienes realizaron las pericias correspondientes y se estableció que fue de origen accidental debido al consumo total de una vela.

Por otra parte, el cuerpo de la mujer fue identificado como Norma Edith Bedolla, de 71 años, el cual, al finalizar las diligencias, el cuerpo fue entregado a sus familiares para exequias.