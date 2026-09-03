El SPAP tiene presencia activa en 104 localidades de la provincia de Formosa

Desde ese organismo provincial se enfatizó en que el trabajo que se desarrolla en materia de agua potable y saneamiento es continuo y activo a lo largo y ancho del territorio, posibilitado por la inversión que se sostiene únicamente con recursos del Tesoro Provincial, ya que no hay ningún tipo financiamiento nacional para obras.

El ingeniero Julio César Vargas Yegros, administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), integró la comitiva oficial en Banco Payaguá, donde el jueves 3 el gobernador Gildo Insfrán encabezó las inauguraciones de importantes obras en materia de educación, salud, conectividad y de índole social.

En ese marco, brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) acerca del trabajo “continuo y activo” que desarrolla el organismo en materia de agua potable y saneamiento en todo el territorio formoseño. Gracias a ello, “hoy el SPAP tiene presencia activa en 104 localidades”, subrayó.

“Está prestando servicios, así como desarrollando anualmente todo el plan de obras, tanto para la construcción de nuevas plantas potabilizadoras de agua como para la ampliación de redes de distribución de desagües cloacales”, consignó.

En ese sentido, acentuó que desde el Gobierno de Formosa se pone el foco “en las inversiones sanitarias”, ya que “el acceso al agua potable forma parte de la atención primaria de la salud”. Por ello, marcó la importancia que tiene la inauguración de un nuevo centro de salud en la provincia, en este caso, en Banco Payaguá, ya que, “como el Gobernador hacía referencia en el acto, a partir de ahora ya forma parte de esa amplia red tendida a lo largo y ancho del territorio provincial para atender a cada formoseño, viva donde viva”.

Obras

En referencia a las obras en el Departamento Laishí, mencionó que se está trabajando en la construcción de la nueva planta potabilizadora de Misión Laishí. Mientras que recordó que se había habilitado la nueva planta potabilizadora de Mansilla que unifica la atención de esa localidad y Villa Escolar, más ampliaciones de redes en ellas.

Del mismo modo, “se avanza con la construcción de plantas potabilizadoras en Riacho He Hé, Siete Palmas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Fortín Lugones y Posta Cambio Zalazar”, enumeró y mencionó también a la terminación de la nueva planta de Laguna Blanca.

En conclusión, recalcó que “el trabajo es permanente en ese sentido porque no solamente se trata de construir nuevas obras, sino también de mantener el nivel de prestación del servicio en las más de 100 localidades”.

ENOHSA

Vargas Yegros subrayó que en todos los casos las acciones se realizan “con fondos del Tesoro Provincial ante el retiro de la gestión del Javier Milei”, reprobando que el Gobierno nacional se olvidó de los argentinos, siendo “testigos los formoseños de lo que sucede en el escenario nacional”. Por caso, citó lo que ocurrió con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el cual fue “destruido y desmantelado”.

El actual “Gobierno lo borró del mapa y hoy no tenemos acceso al financiamiento nacional para obras muy importantes”, confirmó.

En este punto, recordó que “hace unos años, gracias al ENOHSA, se construyó todo el plan director de las ciudades de Formosa, Clorinda y Pirané. Es decir, la provincia fue testigo de grandes inversiones cuando la visión era federal, no como en la actualidad”.



