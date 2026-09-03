El municipio comenzó la semana trabajando en el mejoramiento de calles

La Municipalidad de la ciudad de Formosa desarrolló este lunes un operativo de mantenimiento de la vía pública en distintos sectores de la capital, con trabajos de perfilado, cuneteo y consolidación de calzadas.

En el barrio Santa Isabel las cuadrillas ejecutaron cuneteo con carga directa sobre la calle de acceso a la cancha de Sargento Rivarola, una arteria de uso frecuente para quienes concurren al predio deportivo.

El operativo continuó en los barrios Malvinas, Libertad y Evita, donde se perfilaron calles internas a partir de pedidos formulados por los propios vecinos. Las tareas alcanzaron a San Juan, Arenales, Prefectura Naval, O'Higgins y Winter, entre otras.

En el barrio Eva Perón el trabajo fue más amplio. Allí se realizó perfilado, cuneteo manual y mecanizado, levantamiento de esquineros y relleno con compactación, una secuencia que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y a sostener la transitabilidad de la zona.

Las cuadrillas también avanzaron en el barrio Las Orquídeas con la limpieza de un predio destinado al depósito de desbarre.

En el barrio Namqom, sobre el lote rural 33, se concretó la apertura de una calle lindera a una plaza proyectada para el sector.

Los trabajos estuvieron a cargo de equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, que operan junto a cooperativas de trabajo en los distintos barrios.

Desde el municipio recordaron que buena parte de estas intervenciones se organiza a partir de los reclamos que los vecinos acercan por las vías institucionales, un canal que ordena las prioridades del cronograma semanal.



