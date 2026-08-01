El CEMENURNK desarrolló jornadas científicas sobre el cáncer de mama con especialistas nacionales e internacionales

Las actividades reunieron a referentes locales, nacionales e internacionales para abordar los últimos avances en oncología y radioterapia. Los especialistas destacaron la tecnología de avanzada del sistema público formoseño, la gratuidad de los tratamientos y la red territorial de prevención.

Como parte de su compromiso con la formación científica, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Presidente Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) organizó dos jornadas sobre el cáncer de mama, enfocadas en las últimas actualizaciones terapéuticas en oncología y radioterapia.

Las actividades comenzaron el jueves 10 en la sede del CEMENURNK y finalizaron el viernes 11, en las instalaciones del Hotel Howard Johnson de la ciudad de Formosa, contando con la participación de prestigiosos disertantes nacionales, internacionales y locales, quienes compartieron experiencias, investigaciones y avances recientes fomentando el intercambio multidisciplinario.

Al respecto, la vicepresidenta de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear, doctora Berta Roth, destacó el valor del intercambio entre especialistas de distintas provincias y aseguró que “el nivel de Formosa es muy alto en cuanto a lo que se le puede ofrecer a las pacientes”.

Asimismo, la doctora Roth mencionó que “los profesionales que nos visitan quedan maravillados al conocer la infraestructura del Hospital de Alta Complejidad y el Centro de Medicina Nuclear”.

En ese sentido, contrapuso la realidad formoseña con la de otros puntos del país al señalar que “mientras que en otros lugares los pacientes sufren trabas de prepagas u obras sociales para acceder a drogas y tecnología de punta, en Formosa la gente recibe lo que el médico le receta porque la prioridad es la salud. Todo el pueblo debe sentirse profundamente orgulloso de contar con esta respuesta del Estado provincial”.

Acompañamiento integral y tecnología de vanguardia

A su turno, la oncóloga clínica Victoria Costanzo, quien actualmente trabaja en la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto “Alexander Fleming” en Buenos Aires, ponderó el trabajo interdisciplinario en las jornadas, destacando que “el mensaje principal fue que un médico sólo en su consultorio no puede tratar un cáncer de mama; lo que más ayuda es unirse para discutir cada caso”.

Respecto al CEMENURNK, expresó que “me sorprendió ver que es el único lugar público en el norte que cuenta con equipamiento como el ‘Mammotome’, una técnica para biopsias específicas que en las otras provincias tienen que derivarse a Buenos Aires o Córdoba, además de PET y radioterapia de avanzada”, puntualizó.

Por último, Costanzo enfatizó en “el enfoque humano” del centro formoseño, concluyendo que “además del avance tecnológico, hay una mirada centrada en el bienestar del paciente, con una propuesta integral que incluye nutrición y actividad física, garantizando una atención digna y de calidad”.

Prevención, diagnóstico y Estado presente

Por su parte, la doctora Diana Gayozo, directora del Hospital de la Madre y la Mujer de Formosa, participó de la charla abierta a la comunidad y marcó que “si bien es una enfermedad que no se puede prevenir, sí podemos disminuir los factores de riesgo”.

Explicó que “las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mamografía anual, un estudio que dura menos de diez minutos y permite un diagnóstico precoz”.

De este modo, Gayozo valoró el alcance territorial de la salud pública provincial al asegurar que “el sistema público cubre todos los tratamientos y cuenta con mamógrafos en el interior, garantizando que una mujer en cualquier punto del territorio pueda acceder a sus estudios de forma totalmente gratuita porque hay un Estado presente”.



