Un hombre falleció tras caerse de su motocicleta

Ocurrió sobre el camino vecinal de ingreso a la comunidad Campo Bandera, jurisdicción de Ingeniero Juárez

Efectivos de la Unidad Regional Seis, Comisaría de Ingeniero Juárez, Destacamento Bomberos, Policía Científica y personal de salud intervinieron en un siniestro vial en el que perdió la vida un hombre de 35 años que circulaba en su motocicleta Zanella ZB.

El hecho se registró este sábado por la mañana, cuando los policías acudieron al lugar, a unos kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez, donde constataron a un hombre y, a unos metros, una motocicleta.

Personal de salud confirmó el deceso del hombre, en tanto que integrantes de la Delegación de Policía Científica realizaron las actuaciones pertinentes en el lugar.

Allí se estableció que la víctima circulaba en sentido este-oeste por el camino vecinal y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control de la moto y cayó de la misma, produciéndose su deceso.

Conforme las actuaciones realizadas por el perito de científica no se constató la participación de otro vehículo ni de animales en el incidente vial.

Todo fue informado al Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas, quien ordenó que una vez que finalizaran las actuaciones pertinentes el cuerpo fuera trasladado a la morgue del Hospital local para establecer la causa de muerte.

La víctima fue identificada como Rodolfo Carrizo, de 35 años y finalizado las actuaciones el cuerpo del occiso será entregado a sus familiares para las exequias.



