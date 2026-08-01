Se ultimaron detalles para el acto por el 176° aniversario del general José de San Martín

El 17 de agosto, como cada año, se hará la ceremonia oficial frente al monumento del prócer en la plaza capitalina que lleva su nombre.

En una reunión organizativa llevaba a cabo este martes 11, se abordó lo concerniente al acto oficial y el desfile cívico-militar que se realizarán el próximo lunes 17. De esa manera, en Formosa se le rendirá homenaje al Padre de la Patria y el Libertador de América, el general José de San Martín, al conmemorarse 176 años de su paso a la inmortalidad, ocurrido en 1850.

Con motivo de ultimar detalles organizativos, se reunieron en la mañana autoridades provinciales, entre ellas de Ceremonial del Poder Ejecutivo Provincial. Así también, se invitó a participar de esta convocatoria a las fuerzas de seguridad, policiales y otras instituciones con asiento en la provincia.

La ceremonia oficial será frente al monumento al general San Martín, emplazado en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de Formosa, donde ese día, la concentración comenzará a partir las 8.30 horas, de acuerdo a un programa establecido para tal fin.

Esta información fue brindada por el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, quien, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), resaltó que “está todo organizado”. Por lo tanto, “solo se realizó un repaso de todos los puntos del programa establecido para rendirle un merecido homenaje al Padre de la Patria”, subrayó.

En ese ámbito, también aseguró el ministro que, durante la semana, ya se trabaja en torno a esto en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo. Es decir que, siguiendo el calendario escolar, se brindan a los estudiantes contenidos que reflejan la vida y trayectoria del Libertador de América.

Por su parte, el coronel Gustavo Insaurralde, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, quien asistió a la reunión organizativa, manifestó que el ejército participará del acto y desfile con todos sus integrantes de la guarnición militar.

Además, marcó que el 17 de agosto es “esta fecha es muy importante para todos los argentinos, porque se conmemora el paso a la inmortalidad de nuestro máximo prócer, como lo fue el general San Martín”.

En ese sentido, esbozó que “su figura no solo fue importante para nuestra historia, sino también para la de Sudamérica, ya que luchó militarmente y logró la libertad de los pueblos de Argentina, Chile y Perú”.















