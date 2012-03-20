Reunión tras la decisión de Nación de colocar un portón en la pasarela peatonal





El intendente Ariel Caniza, junto a legisladores e integrantes del equipo municipal, mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades del municipio paraguayo para abordar la preocupación de ambas comunidades por la restricción horaria impuesta por el Gobierno nacional a través de Gendarmería.

Este viernes 28, el intendente de la ciudad de Clorinda, Ariel Caniza, junto al diputado provincial Alejandro Navas y el secretario de Gobierno municipal, Marcelo Fernández, participaron de una reunión en la localidad paraguaya de Nanawa.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Junta Municipal de Nanawa, Fernando Verón, y contó con la presencia del intendente de esa localidad, Claudio Samaniego, junto a concejales y miembros de la comunidad fronteriza. La convocatoria respondió a la honda preocupación generada por la sorpresiva instalación de un portón en la “Pasarela de la Amistad” durante la tarde del jueves 27.

La medida da cumplimiento a una orden dictada desde el Gobierno nacional a través de Gendarmería Nacional, donde se disponía el cierre total del paso peatonal de 19 a 07 horas, interrumpiendo el tránsito habitual entre ambas localidades.

Al respecto, Caniza explicó que mantuvo un diálogo con el jefe del escuadrón local para exponer la dinámica fronteriza y solicitar la revisión de la medida.

De esta manera, tras las gestiones, se acordó una flexibilización en los horarios, estimando que el cierre se limite únicamente de 00 a 05 horas, garantizando así la libre circulación de trabajadores, estudiantes y vecinos de ambos lados de la frontera.

El jefe municipal lamentó que este tipo de decisiones administrativas “se tomen a 1.200 kilómetros de Clorinda, desconociendo la verdadera importancia y el impacto cotidiano que tiene este paso legal e histórico para el desarrollo de dos pueblos hermanos”.

Finalmente, las autoridades de Clorinda y Nanawa acordaron monitorear la efectividad de los nuevos horarios dispuestos para este viernes y, en caso de persistir inconvenientes, articular acciones conjuntas ante los organismos correspondientes para resguardar la integración regional.



