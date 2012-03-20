FONTEX inició la entrega de 66.600 guardapolvos destinados al ciclo lectivo 2027

La primera etapa representa el 60% de la producción pautada y se realiza varios meses antes de lo habitual.

El Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil (FONTEX) inició la carga y entrega de 66.600 guardapolvos destinados al ciclo lectivo 2027, en una primera etapa que representa el 60% de la producción acordada con el Centro de Distribución Provincial.

La entrega comprende 816 cajas que son trasladadas mediante camiones hacia los distintos puntos de almacenamiento donde, posteriormente, se organizarán los kits escolares destinados a las escuelas de la provincia.

La producción incluye pintorcitos para nivel inicial, en talles 4 al 8; guardapolvos escolares, del talle 6 al 18; prendas para docentes y maestras jardineras, del talle 38 al 60; y guardapolvos destinados a docentes y directivos, con talles que llegan hasta el 63.

El coordinador ejecutivo del FONTEX, Néstor Sosa, explicó que el esquema acordado contempla completar el 40% restante de la producción a fines de noviembre o principios de diciembre, permitiendo contar con la totalidad de la indumentaria con suficiente anticipación para su posterior distribución.

Además, señaló que este adelanto es resultado de una planificación coordinada entre el Programa, los proveedores y el Centro de Distribución Provincial así como la eficiencia de las cooperativas y consorcios que están en todo el territorio provincial trabajando durante todo el año.

De esta manera, la producción y entrega anticipada permite avanzar con mayor previsibilidad en el armado de los kits escolares y garantizar que la indumentaria destinada a los estudiantes y trabajadores de la educación esté disponible con suficiente antelación para el ciclo lectivo 2027.



