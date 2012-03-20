La obra de desagüe pluvial del Cincuentenario alcanza un 40% de avance y buscan terminarla antes de diciembre

La obra de desagüe pluvial que se ejecuta en inmediaciones del Estadio Cincuentenario y sobre la avenida Néstor Kirchner presenta un avance cercano al 40% y desde la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) buscan acelerar el ritmo de los trabajos para concluirla antes de diciembre, pese a que el plazo contractual establece enero de 2027 como fecha de finalización.

La intervención forma parte del plan integral de desagües pluviales que lleva adelante el Gobierno provincial en la ciudad de Formosa y tendrá un impacto directo sobre unas 20.000 personas que viven en la cuenca Pueyrredón, comprendiendo sectores de los barrios San Cayetano, Libertad, Colluccio, Malvinas, Covifol y 7 de Noviembre.

El ingeniero Luciano Pérez, de la UCAP, explicó que la intervención contempla la colocación de aproximadamente 800 metros de conductos premoldeados de hormigón, con dimensiones aproximadas de 2,10 metros por 1,20 metros.

La traza comienza sobre la avenida Néstor Kirchner, a la altura de la plazoleta donde se encuentra el monumento al expresidente, continúa por el sector lateral del Estadio Cincuentenario y llega hasta la calle Juan José Silva. Desde allí, el conducto avanza por esa arteria, atraviesa la avenida 8 de Abril y continúa por la calle 21 de Abril hasta alcanzar la avenida Pueyrredón.

Pérez explicó que el proyecto también contempla distintas obras complementarias necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema y mantener la accesibilidad de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos.

Actualmente, la primera etapa de la intervención presenta un avance cercano al 40%. El objetivo principal es mejorar la capacidad de escurrimiento en un sector que registra anegamientos durante precipitaciones importantes, particularmente en las inmediaciones del Estadio Cincuentenario.

En ese marco, la concejal Petu Argañaraz recorrió la zona junto a vecinos y vecinas, con quienes dialogó sobre la obra y sus alcances. La recorrida tuvo como objetivo acercar información a la comunidad, explicar los beneficios que tendrá la intervención y acompañar el trabajo que desarrolla la UCAP durante la ejecución.

“Es importante que los vecinos sepan qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo esta obra va a mejorar su vida cotidiana. También es importante escuchar sus inquietudes y acompañar el trabajo que se realiza desde la UCAP, acercando la información al territorio”, señaló Argañaraz.

La concejal destacó además que el contacto directo con quienes viven en la zona permite conocer sus inquietudes y transmitir de manera clara los alcances de una obra que tendrá un impacto significativo, especialmente durante los períodos de lluvias intensas.

“Como concejal, parte de nuestra tarea es estar cerca de los vecinos, acompañar los procesos que se desarrollan en nuestros barrios y ayudar a que la información llegue de manera clara. Esta obra tiene un impacto concreto y es importante que quienes van a beneficiarse conozcan su alcance”, sostuvo.

Reiniciada con recursos propios de la provincia

El proyecto había sido impulsado a pedido del Gobierno provincial y el convenio para su ejecución se firmó en marzo de 2023. Los trabajos comenzaron ese año, pero fueron paralizados en diciembre debido a la falta de financiamiento nacional para la obra pública.

Posteriormente, el proyecto fue retomado y los trabajos se reiniciaron en mayo con recursos propios del Gobierno provincial.

Pérez señaló que, si bien el plazo contractual establece enero de 2027 como fecha de finalización, tanto la UCAP como la empresa contratista están trabajando para acelerar los tiempos de ejecución y alcanzar la terminación antes de diciembre.

El ritmo de los trabajos está condicionado, en parte, por las condiciones meteorológicas, debido a que la intervención requiere excavaciones con maquinaria y la colocación de grandes conductos premoldeados. Por ese motivo, se busca aprovechar los períodos de buenas condiciones climáticas para avanzar.

Beneficio para 20.000 vecinos

La obra tendrá impacto directo sobre una amplia zona de la ciudad, con unos 20.000 vecinos y vecinas beneficiados en los barrios San Cayetano, Libertad, Colluccio, Malvinas, Covifol y 7 de Noviembre.

A su vez, la intervención se desarrolla en un sector estratégico por la circulación vehicular y peatonal y por la presencia de establecimientos sanitarios de referencia, entre ellos el Hospital de la Madre y la Mujer y el Hospital Odontológico. Hacia el centro de la ciudad se encuentra además el Hospital de Alta Complejidad.

La mejora del sistema de desagües permitirá favorecer el escurrimiento del agua y reducir los inconvenientes que se producen en la zona durante lluvias intensas, mejorando las condiciones de circulación y accesibilidad para los vecinos.

En ese contexto, Argañaraz remarcó la importancia de acompañar desde el territorio el desarrollo de la obra y mantener una comunicación directa con la comunidad.

“Una obra de esta importancia necesita también de una comunidad informada. Por eso es fundamental estar presentes, conversar con quienes viven en la zona y explicar cuáles son los beneficios que va a generar”, afirmó.

Finalmente la concejal justicialista recordó las palabras del gobernador Insfrán durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura donde anunció que el plan actualmente en ejecución traería grandes beneficios a los frentistas de los barrios mencionados y que quedarán atrás los días complicados. Desde el mes de mayo hasta agosto las obras avanzaron de manera considerable.



