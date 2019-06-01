La Escuela de Turismo municipal brindó capacitación sobre nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo turístico

La Escuela de Formación y Capacitación en Turismo de la Municipalidad llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a sus alumnos, centrada en el uso de las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales para el desarrollo y la promoción de la actividad turística.

La propuesta tuvo como objetivo complementar la formación regular de los asistentes con contenidos vinculados a la tecnología, Internet y las plataformas digitales, brindándoles conocimientos prácticos para aplicar en su futuro desempeño profesional.

El taller estuvo a cargo del Lic. Sebastián Lezcano, especialista en Estrategia Digital, quien abordó distintas herramientas y recursos disponibles en la actualidad para la creación de contenidos, la comunicación y la difusión de proyectos vinculados al turismo.

Durante la capacitación, el profesional destacó el crecimiento sostenido de la ciudad de Formosa y la importancia de acompañar esa evolución mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. En ese sentido, explicó que la inteligencia artificial, Internet y las redes sociales representan recursos estratégicos que permiten visibilizar actividades, fortalecer la presencia digital y acercar la oferta turística a un público cada vez más amplio.

“Hoy en día la tecnología es una herramienta básica, todo lo que es el mundo Google, cómo funciona, cómo lo utiliza la gente en Formosa, cuál es la importancia de que las personas participen y se pongan visibles en las redes sociales”, precisó. “Hoy ya no es necesario que todo salga impreso en un diario, sino que con nuestras redes tenemos una marca personal, lo que nos permite mostrar actividades, experiencias y atraer a muchas personas”, agregó.

Desde la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo destacaron que este tipo de iniciativas forman parte del proceso de actualización permanente que impulsa la institución, con el propósito de brindar a los futuros actores del sector herramientas acordes a las demandas actuales y contribuir al fortalecimiento del turismo local mediante la incorporación de conocimientos innovadores y competencias digitales.



