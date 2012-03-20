Jofré recorrió huertas Sembrando Futuro y Walter Vera y entrego herramientas e insumos

El intendente Jorge Jofré recorrió este miércoles las huertas Sembrando Futuro y Walter Vera, donde dialogó con trabajadores y productores, entregó insumos y herramientas y supervisó los preparativos para una nueva edición de la Feria Sembrando Comunidad.

El recorrido lo hizo acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, el ingeniero Alejandro García y la directora de Financiamiento de Desarrollo Local, Magalí Zanin.

En la oportunidad, el jefe comunal destacó el trabajo cotidiano de quienes hacen de estos espacios una herramienta de producción, aprendizaje y organización comunitaria.

Asimismo, la comuna entregó elementos destinados a fortalecer las tareas productivas y acompañar el crecimiento de las huertas.

Estas acciones forman parte de una política municipal sostenida, orientada a promover la producción de alimentos, respaldar la economía de las familias y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Jofré señaló que “cuando el Estado acompaña, cada semilla puede convertirse en una oportunidad”, y remarcó que la feria permitirá a los productores mostrar y ofrecer directamente el fruto de su esfuerzo a vecinas y vecinos de la ciudad.

La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro entre productores y consumidores, poner en valor el trabajo desarrollado en las huertas municipales y fortalecer los vínculos comunitarios a través de la producción local.

Como antecedentes, la política municipal de huertas apunta a fortalecer la producción y la economía local, además de promover la creación y el mantenimiento de espacios comunitarios y familiares.



