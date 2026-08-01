Inició elciclo de capacitación en economía social para docentes de escuelas agrotécnicas

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Economía Social y cuenta con reconocimiento oficial y puntaje docente otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación.

Con la apertura a cargo del Director de Asociativismo, Cr. Javier Capra, se dio inicio este miércoles al ciclo de encuentros del curso “Cooperativismo, Mutualismo y Consorcios de Cooperación como estrategias de desarrollo territorial en Formosa”, una propuesta formativa organizada por la Subsecretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia.

La capacitación fue aprobada mediante la Resolución N° 2732 del Ministerio de Cultura y Educación, suscripta por el titular de la cartera educativa, Ing. Julio René Aráoz, que le otorga reconocimiento oficial y puntaje docente en virtud de su relevancia pedagógica y su impacto en el sistema educativo provincial.

Conforme establece la mencionada resolución, el trayecto formativo tendrá una carga horaria total de veintiún horas cátedra, y se desarrollará bajo modalidad virtual, con instancias sincrónicas y asincrónicas, contemplando una evaluación final para su acreditación. Está destinado a los docentes que hayan culminado el trayecto "Certificación Docente en Cooperativismo y Mutualismo Escolar 2026", dictado en su primera etapa por la Fundación Grupo Sancor Seguros.

Los encuentros sincrónicos se desarrollan durante el mes de agosto, en horario vespertino, y están a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por el Prof. Rodrigo Gaudino, la Abog. Verónica Rigonatto, la Cra. Melisa Araujo y la Cra. Adriana Maldonado. Además, se prevé como última actividad del ciclo la realización de un conversatorio con la participación del Subsecretario de Economía Social, Cr. Ricardo Fischer, conjuntamente con otros funcionarios y actores del gobierno provincial.

Cabe destacar que esta segunda etapa, de carácter netamente provincial, fue impulsada por el propio Fischer, quien definió que Formosa no se limitara a la certificación dictada por la Fundación Grupo Sancor Seguros y el INAES, sino que incorporara un tramo formativo propio, con la impronta del Modelo Formoseño y orientado a las particularidades del territorio provincial.

Una política de Estado sostenida en el tiempo

Durante las palabras de apertura, el Director de Asociativismo destacó que la propuesta es el resultado del trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial. "Cuando hablamos de economía social en Formosa, no hablamos de una idea que estamos empezando, sino de una política de Estado que la provincia viene consolidando desde hace más de dos décadas, y que hoy encuentra en los docentes un eslabón fundamental", expresó.

En ese sentido, Capra subrayó el objetivo central de la capacitación: "Este curso apunta a algo muy concreto: a que ustedes (los docentes) puedan ser multiplicadores calificados de la cultura asociativa en sus comunidades". Y remarcó la importancia del abordaje técnico riguroso: "No queremos que salgan de acá con una versión romántica del cooperativismo. Queremos que salgan con conocimiento técnico sólido: qué es una cooperativa, qué es una mutual, qué es un consorcio de cooperación, cómo se constituyen, cómo se administran, qué obligaciones tienen, qué ventajas ofrecen y, esto es igual de importante, cuáles son sus desafíos y sus límites".

El funcionario también advirtió sobre la necesidad de un abordaje responsable en el territorio. "Como siempre nos marca el Dr. Gildo Insfrán, lo que no le podemos hacer a una comunidad es generarle falsas expectativas. Las figuras asociativas son herramientas potentes, pero no son mágicas. Requieren trabajo, compromiso sostenido, gestión, muchas veces un cambio cultural, y una convicción compartida entre los que las integran", señaló.

El asociativismo como respuesta

Capra hizo referencia además al contexto económico nacional y al valor del trabajo asociativo como herramienta de contención. "Un productor solo, una familia sola, una persona sola frente a la economía, queda expuesta. Cualquier vaivén la golpea de frente y no tiene con qué amortiguarlo. Pero cuando esa misma persona está organizada con otros, ya sea en una cooperativa, en una mutual o en un consorcio, cambia todo: tiene espalda para sostenerse, fuerza para negociar y acceso a mercados que sola jamás alcanzaría", afirmó.

Marco normativo y encuadre provincial

La resolución ministerial encuadra la iniciativa en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y en la Ley de Educación Provincial N° 1.613, que reconocen a la educación como derecho social y como herramienta central para el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia, en el marco de políticas de inclusión, equidad y arraigo territorial.

El instrumento legal destaca asimismo que el enfoque de desarrollo territorial impulsado por el Modelo Formoseño promueve la articulación entre educación, comunidad y producción, en consonancia con iniciativas como el PAIPPA. En esa línea, la capacitación se integra al andamiaje de políticas provinciales de economía social que incluye a los consorcios y cooperativas paipperas conformadas en todo el territorio, el Plan Provincial Alimentario Nutrir y el Programa de Soberanía Alimentaria, todos ellos sostenidos en la organización asociativa de las familias productoras formoseñas.



