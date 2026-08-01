Inició la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología de la instancia zonal Capital

A fin de mes será la etapa provincial con la participación de los trabajos destacados de todas las delegaciones zonales. Formosa es la única provincia que realiza esta actividad de manera presencial como parte de la planificación anual de la cartera educativa.

Este jueves 6 de agosto, desde las 8 horas, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación, dio inicio a la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología de la instancia zonal Capital en la EPES N°51 “José Gervasio Artigas” y la EPES N°52 “Monona Donkin”, que se desarrollará hasta el próximo viernes 7 por la tarde.

De esta actividad a cargo de la Subsecretaría de Educación, a través de la Delegación Zonal Capital y la Coordinación de Ciencias y Tecnología, participan escuelas estatales y privadas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de las modalidades Técnica y Profesional, Especial, Domiciliaria y Hospitalaria, Permanente de Jóvenes y Adultos, en Contexto de Encierro, Privada, Artística, Intercultural Bilingüe y Rural.

Durante la jornada los valoradores pudieron recorrer los diversos stands y los coordinadores de jurados entregaron sus planillas a las diferentes áreas temáticas y niveles de competencia, como así también se pudieron apreciar la exposición y socialización de los proyectos.

Al respecto, el profesor Juan Meza, director de Educación Primaria, dialogó con AGENFOR y recordó que este evento forma parte de la planificación anual de las acciones referentes a la esfera de la ciencia que “tiene una rica historia en el ámbito escolar, no solamente en el nivel primario, sino en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con una fuerte amplitud territorial, porque esto se desarrolla en toda la geografía provincial”.

“Esto le da un valor trascendental en cuanto a lo que hoy más nos demanda la comunidad y nos interpela como educadores, que es la enseñanza de la ciencia y su presencia en nuestras instituciones educativas del Modelo Formoseño”, indicó.

Y puso en valor el involucramiento de las familias no sólo en acercar a sus hijos sino también en los preparativos de los stands y los materiales ya que, sostuvo el funcionario, “esto es la conclusión de un trabajo de una sociedad organizada, con una fuerte participación y convocatoria y la presencia de los padres”.

“Desde el inicio de la tarea, que paralelamente se inicia cuando arrancan las actividades áulicas, no es un trabajo de improvisación, sino de investigación que desarrollan nuestros alumnos con ejes temáticos, con temas muy importantes que tienen que ver dentro de nuestra sociedad; ahí ya comienza el acompañamiento de los padres en acompañar, ayudar en la investigación, recopilar datos, elementos”, señaló.

Por su parte, la coordinadora de Ciencias y Tecnología, profesora Sandra Arrieta, aseveró que esta actividad es “una fiesta del conocimiento donde cada escuela saca en bandeja de plata sus mejores proyectos de investigación”.

De esta manera, invitó a toda la comunidad al acto de clausura de la feria que será este viernes 7, desde las 17 horas, cuando “vamos a saber quiénes van a ser los representantes capitalinos para la instancia provincial”.

Asimismo, la referente destacó que Formosa es “una de las pocas provincias que tiene todas las instancias de Ferias de Ciencia a lo largo y ancho del territorio con estas características en cuanto a presenciabilidad”.

“Bien lo dijo nuestro Gobernador: el nuevo rostro de la justicia social es la educación y me remito a las pruebas, esto se nota”, garantizó.

Por último, Arrieta anticipó que la instancia provincial se desarrollará del 26 al 28 de agosto, en las mismas sedes, donde participarán todas las delegaciones zonales ya que “toda la provincia va a estar presente gracias a la inversión del Estado provincial, tanto en transporte, alojamiento y estadía”.



