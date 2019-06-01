Formosa reafirmó su defensa del marco normativo ambiental

La provincia de Formosa participó este miércoles de la 5 de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde se debatió la postura institucional del organismo frente al proyecto de modificación de la Ley N.º 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales y de la Ley N.º 26.815 de Manejo del Fuego.

En representación del Gobierno provincial participaron la subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, ingeniera Natalia Lupia, y la abogada Carina Cabana, quienes sostuvieron la posición de Formosa en defensa de las normas ambientales vigentes.

Durante el inicio de la Asamblea, se puso en conocimiento de las provincias la nota remitida por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mediante la cual se solicitó postergar el tratamiento del tema por considerar que excedía las competencias propias del COFEMA. Sin embargo, la solicitud fue sometida a votación y rechazada por unanimidad, permitiendo que el Consejo continuara con el análisis de las iniciativas legislativas.

En el transcurso del debate, distintas provincias presentaron proyectos de resolución que expresaban la posición institucional del Consejo. Asimismo, se incorporó como antecedente la Resolución COFEMA N.º 049/2025, mediante la cual el organismo había requerido al Poder Ejecutivo Nacional el resguardo de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.

En ese marco, la ingeniera Natalia Lupia expresó la preocupación del Gobierno de Formosa por las modificaciones impulsadas sobre normas vinculadas a la protección de los recursos naturales y ratificó el desacuerdo de la provincia con las reformas propuestas, al considerar que comprometen el marco normativo ambiental vigente y debilitan instrumentos fundamentales para la protección del territorio, los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

La postura de Formosa se enmarcó en la defensa de los principios ambientales consagrados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y las leyes de presupuestos mínimos, entendiendo que cualquier modificación debe preservar los estándares de protección alcanzados y respetar el federalismo ambiental.

Como resultado del trabajo conjunto entre las jurisdicciones, la Asamblea consensuó el texto de la Resolución COFEMA N.º 576/2026, mediante la cual el Consejo resolvió rechazar el proyecto de modificación de las Leyes N.º 26.737 y N.º 26.815, decisión que será comunicada al Honorable Senado de la Nación para su consideración en el tratamiento legislativo. La resolución sostiene que las modificaciones propuestas afectan normas estratégicas para la protección del territorio, los recursos naturales y la gestión ambiental del país.

De esta manera, Formosa votó en contra de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y acompañó la aprobación de la Resolución N.º 576 del COFEMA, reafirmando su compromiso con la defensa del marco jurídico ambiental, la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento del federalismo ambiental como base para el desarrollo sustentable.



