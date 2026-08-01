El Vicegobernador acompañó los festejos por el aniversario de Las Garcitas

Las Garcitas es una localidad del Departamento Sargento Cabral, provincia del Chaco, ubicada a unos 163 kilómetros de Resistencia.

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, participó de las celebraciones por el 81° aniversario de la localidad chaqueña de Las Garcitas.

“Vine en representación de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, a acompañar a un compañero peronista, René Benítez, intendente de esta querida localidad, en este 81° aniversario y en la celebración de su fiesta patronal en honor a San Lorenzo”, subrayó.

En ese marco, destacó que “compartimos la alegría de su gente, sus tradiciones y la fuerza de una comunidad que sigue creciendo”.



