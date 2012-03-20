El Hospital Interdistrital Evita fue sede de las Jornadas Interhospitalarias de Cardiología

La actividad reunió a residentes de esta especialidad y a profesionales de este nosocomio, como también del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”, poniendo en valor el sistema público de salud de Formosa y el modelo de formación, a través de las residencias médicas.

Este viernes 28, en el Hospital Interdistrital Evita se desarrollaron las Jornadas Interhospitalarias de Cardiología, organizadas por los residentes de la especialidad en el marco del Consejo Nacional de Residentes de Cardiología (CONAREC) para fortalecer el intercambio de conocimientos, experiencias y saberes entre los equipos de ambos hospitales.

Del evento participaron residentes de cardiología, médicos de planta, jefes de residentes, instructores, especialistas en Hemodinamia y profesionales de los servicios de Cardiología, Hemodinamia y Arritmología de los nosocomios.

La directora del Hospital Interdistrital Evita, doctora Paula Ramírez, destacó la importancia de este tipo de encuentros para consolidar la integración entre estos efectores sanitarios y entre los residentes, a fin de favorecer la formación de los profesionales que se desempeñan en el sistema público de salud provincial.

Explicó en ese sentido, que esta experiencia forma parte del trabajo articulado que se desarrolla cotidianamente entre las dos instituciones y las demás que integran la red de salud de complejidad creciente que tiene la provincia y remarcó, que el acompañamiento de los médicos de planta, jefes e instructores resulta clave para formar a los residentes.

Asimismo, Ramírez, vinculó este accionar con una concepción de la salud pública que tiene el Gobierno de la provincia por decisión del gobernador Gildo Insfrán, que coloca al Estado como garante del acceso de la población a la atención sanitaria, subrayando que, en Formosa, la salud es una cuestión de Estado.

En ese marco, puso de relieve que el trabajo entre los hospitales permite abordar de manera conjunta distintas problemáticas de salud y fortalecer las capacidades de los equipos, con el objetivo de brindar una atención cada vez más integral a la comunidad.

Residentes formados para atender a todos los formoseños

Por su parte, la doctora Paula Sofía Gerula, residente de cuarto año de Cardiología del Hospital de Alta Complejidad y representante provincial del CONAREC, valoró especialmente que la iniciativa haya surgido de los propios residentes y que haya permitido reunir a los equipos interhospitalarios.

“Es muy importante para nosotros tener este tipo de eventos para mostrar la participación interhospitalaria, no solo para exponer lo lindo que tenemos en cada hospital, sino también las dificultades y como hemos hecho para superarlas. Y, sobre todo, poniendo énfasis en que el paciente es la prioridad, en cualquier hospital que esté, sea de la Capital o del interior, tenga o no tenga obra social”, acentuó.

Luego resaltó, que la formación de especialistas dentro del sistema público permite consolidar la capacidad de respuesta de la red sanitaria y formar profesionales comprometidos con las necesidades de la población.

“Tenemos profesionales de todos los años de la residencia y estamos muy orgullosos de todo lo que se ha formado y logrado. Los médicos de planta de todos los servicios nos enseñan, nos educan y nos dan su mejor perspectiva. Su experiencia es lo más valioso y es lo que aprovechamos durante nuestra formación”, sostuvo.

Asimismo, destacó las posibilidades que ofrece Formosa para que los jóvenes puedan formarse y desarrollarse en la provincia. “Ahora tenemos la Universidad de Laguna Blanca que está formando profesionales. Y además, es un orgullo y un privilegio poder volver a la provincia de donde uno es, porque hoy tenemos la posibilidad de formarnos en distintas especialidades y contar con los recursos necesarios para aprender en nuestros hospitales”, expuso Gerula.

Telemedicina y presencia en todo el territorio

Más adelante, la médica residente mencionó también el rol de la telemedicina para fortalecer la red de salud provincial y acercar la atención especializada al interior, detallando que “es una modalidad que beneficia especialmente a los pacientes que, por razones económicas, laborales o de distancia, tienen dificultades para trasladarse hasta la Capital para recibir una atención”.

Para concluir, realzó que “con la telemedicina, por ejemplo, se acerca el profesional a quienes están en el interior, con toda la supervisión y una red que está armada, con el objetivo de que ese paciente pueda acceder a la atención y al cuidado que merece, independientemente del lugar donde viva. Además, permite que esto pueda hacerse desde distintas especialidades y, cuando resulta necesario, se coordina para que pueda hacerse de manera presencial”.



