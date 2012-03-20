Educación presentó indicadores de eficiencia y desempeño para fortalecer la planificación

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, llevó adelante este viernes 28, un taller de capacitación en análisis y uso de datos basado en evidencias.

La jornada, estuvo destinada a fortalecer las capacidades de los equipos educativos para interpretar información, identificar desafíos y utilizar los datos como insumo para la planificación, la toma de decisiones y el diseño de estrategias de intervención.

La actividad, encabezada por el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, contó con la participación de autoridades y referentes de los distintos ámbitos del sistema educativo provincial, entre ellos la directora de Planeamiento Educativo, Patricia Pastor; delegadas y delegados zonales.

También directoras y directores de los distintos niveles educativos; coordinador de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Adrián Aranda; el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers; director de Escuelas Técnicas, Pablo Barón Peña, como así también, el rector del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, Sergio Antonio Torres y equipo técnico.

Durante el taller se presentaron y analizaron indicadores vinculados al desempeño de los estudiantes (APRENDER 2025 Y PEAF 2026) y a la eficiencia educativa. A partir de estos datos, se promovió una lectura analítica orientada a reconocer tendencias, identificar nudos críticos, establecer prioridades y comprender las particularidades de los diferentes territorios y ámbitos del sistema educativo.

En este marco, el ministro Julio Aráoz destacó la importancia de avanzar hacia una cultura institucional en la que los datos no sean concebidos únicamente como información estadística, sino como herramientas para comprender la realidad educativa y orientar las decisiones.

En este sentido, remarcó que “una planificación basada en evidencias requiere analizar la información, interpretarla en contexto y convertirla en acciones concretas que permitan acompañar los procesos educativos y mejorar los aprendizajes”.

Desde la Dirección de Planeamiento Educativo, su titular Patricia Pastor, señaló que “este tipo de instancias forma parte de una estrategia orientada a consolidar una cultura de uso de datos para la toma de decisiones, articulando evaluación, análisis, planificación, intervención y seguimiento”.

Añadió que “el propósito es que la información producida por el propio sistema educativo pueda ser apropiada por los diferentes actores y utilizada para definir prioridades y orientar las políticas y acciones educativas”.

Asimismo, destacó que la participación conjunta de autoridades de los niveles y modalidades, Delegadas y Delegados Zonales y del el Instituto Pedagógico Provincial, permitió generar un espacio de intercambio y análisis compartido, fortaleciendo la articulación entre las distintas áreas del sistema y promoviendo una mirada común sobre los desafíos educativos de la provincia.

De esta manera, el Ministerio de Cultura y Educación continúa fortaleciendo una política de planificación y gestión basada en evidencias, promoviendo el desarrollo de capacidades para el análisis y uso estratégico de los datos, con el objetivo de que la información se traduzca en mejores decisiones, intervenciones más pertinentes y acciones orientadas a mejorar los aprendizajes y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes formoseños, valoró.



