30 años del PAIPPA: Ponen en valor la historia de los pequeños productores y la transmisión del conocimiento

Creado en septiembre de 1996 por decisión del gobernador Gildo Insfrán, el Instituto PAIPPA se prepara para celebrar tres décadas transformando la vida de los pequeños productores formoseños y consolidando la soberanía alimentaria en la provincia.

En el marco de las actividades preparatorias para conmemorar los 30 años de la creación del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el equipo del instituto compartió las experiencias y el trabajo territorial que se llevan adelante en toda la provincia de Formosa.

Desde la casa de la productora Verónica Hermosa en la colonia rural Toro Paso, dependiente de la jurisdicción de Laguna Naineck, la licenciada Laura Maza, responsable del Área Social del Instituto PAIPPA, destacó la labor que se realiza junto a asociaciones civiles y cooperativas integradas a los diferentes programas del instituto.

Y señaló que para conmemorar las tres décadas “vamos a visibilizar a los productores que son parte de la historia del PAIPPA y que continúan formando a las nuevas generaciones para dar continuidad al modelo”.

De esta manera, expresó que “Verónica Hermosa es una de las fundadoras de la Feria Franca del PAIPPA en el año 2003 y una productora que logró una notable diversificación”.

Asimismo, resaltó su perfil integral de producción y comercialización dando a conocer que “ella participa activamente de los remates de pequeños productores, realiza agregado de valor a los frutos de su chacra y comercializa sus productos en las ferias de la ciudad de Formosa como en la de Laguna Naineck”.

Acompañamiento técnico y asistencia directa en las colonias

Por su parte, Mirko Gómez, promotor del Instituto PAIPPA en la zona de Laguna Naineck, detalló el trabajo diario de asistencia técnica que se brinda a las familias rurales.

Puntualizó que “el rol fundamental es visitar, asistir y estar atentos a todo lo que el pequeño productor necesita. Orientarlos en cada nuevo emprendimiento que van a desarrollar en sus chacras; para eso estamos en el territorio”, afirmó.

Gómez explicó que la labor técnica abarca múltiples colonias tales como San Martín, Ceibo Trece, La Picada, Paso Barboza, Palomar, Isla Puén, Isla Alta, entre otras.

Así, con un Estado presente que acompaña a las familias paipperas, Formosa avanza hacia los 30 años de una política emblemática de inclusión y justicia social pensada por y para los productores formoseños.



