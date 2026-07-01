El Concejo Deliberante de El Espinillo participó del homenaje a "Milán" López

La competencia deportiva animada por clubes de fútbol de El Espinillo en homenaje a Milán López culminó este domingo 2 de agosto con masiva participación al igual que durante el desarrollo del torneo. El descenlace de la competencia se desarrolló en las instalaciones del Club San Miguel.

Allí estuvo presente el presidente del CD, Contador Martín Sotelo, acompañado por ediles del Partido Justicialista que no quisieron estar ausente en el reconocimiento con una placa recordatoria honorífica al malogrado joven deportista.

"Más allá de la competencia, el torneo Milan López tuvo un sentido mucho más profundo: el del recuerdo, el afecto y la unidad de todo nuestro pueblo", señaló emocionado Sotelo.

Agregó: "Compartimos un momento de profunda emoción junto a los padres y familiares de Mílan, soltando globos al cielo como símbolo del cariño de todo El Espinillo. Ver a la comunidad entera unida en un mismo abrazo demuestra que cuando nos acompañamos en los momentos importantes, somos una gran familia".

"Mílan sigue presente en la sonrisa y la alegría de cada uno de los chicos que pisaron la cancha. Gracias a la familia por permitirnos brindar este homenaje con tanto respeto y amor", sostuvo finalmente.



