“El castigo del Gobierno Nacional a Formosa es alarmante”

Así lo alertó el concejal de Clorinda Carlos Ortega, en diálogo con el programa Magazine que conduce Rolando Acosta. En la entrevista destacó la adhesión salarial dispuesta la semana pasada por el gobernador Gildo Insfrán, que beneficiará a la masa de trabajadores municipales y del Concejo Deliberante.

“A pesar de la merma en la recaudación por el ajuste en las partidas presupuestarias coparticipables del Gobierno Nacional, contamos con un gobernador que dirige los destinos de la Provincia en un escenario en el que Milei sigue castigando a todos los formoseños”, señaló Ortega.

El edil justicialista resaltó el enorme trabajo articulado entre la Provincia y los municipios. “Nos toca administrar una crisis gigante y no tenemos palabras para agradecer a Gildo Insfrán por la administración de los escasos recursos coparticipables. Las obras no pararon, se está robusteciendo el sistema de salud y la seguridad”, afirmó.

Ortega lamentó la desidia del Gobierno Nacional hacia los jubilados del PAMI, abandonados con montos miserables y sin medicamentos, y hacia las fuerzas de seguridad de las zonas de frontera, libradas a su suerte. En ese sentido, relató que agentes policiales de la Provincia realizan patrullajes para custodiar las fronteras.

También se refirió al estado de las rutas nacionales y al no envío de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles, que deberían destinarse a la reparación y el mantenimiento de las mismas.

“Desde que ganó Milei no hay envíos de fondos y esto causa muertes. Me encontré con el ex administrador de Vialidad Nacional, quien me manifestó su frustración por la paralización de las obras en Formosa, con accesos que quedaron totalmente paralizados”, indicó.

Festejo del Mes de las Infancias

El concejal adelantó que, en el marco del Mes de las Infancias, el próximo sábado 29 de agosto se realizará una gran actividad para celebrar el Día del Niño, en forma conjunta con el Gobierno Provincial y las distintas áreas del Municipio.

Además, destacó el funcionamiento de un comedor en el barrio 26 de Mayo que brinda contención alimentaria (almuerzo) de lunes a viernes a los niños, en articulación con el Ministerio de la Comunidad. El espacio también atiende cuestiones vinculadas a la salud, la niñez, la adolescencia y las familias.

Finalmente, Carlos Ortega reafirmó: “El castigo del Gobierno Nacional a Formosa es alarmante. Hoy en Clorinda compramos productos argentinos más baratos en Asunción o en Puerto Elsa. Esto es ridículo. Es dar la espalda a una ciudad de frontera”. En contrapunto, sentenció que en Formosa “tenemos un Gobierno Provincial presente y pendiente de su gente”.



