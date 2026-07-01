Denuncian penalmente a los propietarios y responsables de inmobiliaria Mi primera casa
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, la Denuncia Penal por la comisión de delitos previstos en el art. 172 (Estafa) del Código Penal, sgtes y ccdtes, contra la -Consultora de Servicios Inmobiliarios, Ventas, Administración y Desarrollos Mi Primer Casa S.A.- con domicilio comercial en calle Fotheringham 1089 y Sucursales en Junín 798, Av. Gutnisky 4198 y Barrio Antenor Gauna Mz 42 Casa 28, recayó en la Fiscalía Penal Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia Silvana Ontiveros Todone, a quien se le requirió disponga de manera urgente el inicio de la Investigación Penal Preparatoria, ordenando la individualización de los autores, cómplices y participes de este hecho delictivo. La presentación se concretó en nombre y representación de los usuarios y consumidores de la Ciudad de Formosa, que permanentemente vienen siendo afectados en su patrimonio por la denunciada, al ofrecer y vender terrenos, lotes, bajo diferentes modalidades, sin que ninguna de ellas cumpla con el Código Urbanístico de la Ciudad de Formosa (Ordenanza Nº 6959/2016) y las Ordenanzas Nº 4/1962, 5818/2010 y 2865/2011, las cuales prohíben las ventas en cuotas de inmuebles fraccionados, sin la previa aprobación de los proyectos de urbanización, mensura y provisión de servicios públicos esenciales, siempre a cargo del propietario, responsable y/o comercializador en cada caso. Al mismo tiempo, el Funcionario Provincial, señaló que ante esta situación y los numerosos antecedentes con que cuenta la Firma denominada Mi Primer Casa, se requirió al Municipio de la Ciudad que disponga Medidas Urgentes de prevención patrimonial, dando de baja e inhabilitando a esta empresa o emprendimiento, a fin de evitar perjuicios económicos graves e irreparables a quienes son víctimas de estas estafas, “pues en estos casos no existe posibilidad alguna que la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales autorice la venta en lotes, de los emprendimientos, por ser terrenos inundables en algunos y en otros por no reunir los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, lo que fundamentó el pedido”, hasta tanto se regularicen estos hechos y además, de cumplimiento pleno a todos los requisitos con que debe contar una inmobiliaria para su debida habilitación. Por último, sugirió a todos los interesados que ante cualquier duda o interés en adquirir un terreno en lote o propiedad, se acerquen personalmente a esta Institución en calle Padre Patiño Nº 831 de 8:00 a 13:00 y 18:00 a 20:00 horas, pudiendo contactarse además, a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números de teléfonos 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770.