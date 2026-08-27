De Vido destacó el rol del Estado en la planificación y el desarrollo energético de Formosa

El presidente del Directorio de REFSA participó del conversatorio Energía, clima y gestión del territorio: perspectivas desde la Ingeniería?, donde analizó la importancia de la energía para el desarrollo con equidad, cuestionó el impacto de los incrementos de costos y destacó la infraestructura energética alcanzada por Formosa a partir de una planificación sostenida.

La energía constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de una comunidad. Con ese enfoque, el presidente del Directorio de REFSA, ingeniero Fernando De Vido, participó del conversatorio ?Energía, clima y gestión del territorio: perspectivas desde la Ingeniería?, donde planteó la necesidad de abordar la política energética desde una mirada integral, vinculada con la planificación, la regulación y la equidad territorial.

Durante su exposición, De Vido sostuvo que el acceso a la energía debe estar acompañado por una estrategia de desarrollo que contemple las necesidades de toda la población y remarcó que el Estado tiene un papel central en la planificación, el impulso de las obras de infraestructura y el control de un sector considerado estratégico.

En ese sentido, señaló que el debate energético no debe limitarse únicamente al servicio eléctrico, sino que también debe incorporar otros componentes fundamentales como los combustibles líquidos y el gas.

Energía, gas y desarrollo industrial

De Vido puso especial énfasis en la importancia del gas como recurso estratégico para el desarrollo de la provincia. Recordó que durante años se impulsó la construcción del gasoducto destinado a Formosa y que, si bien la obra física fue concluida, actualmente la provincia enfrenta dificultades vinculadas con la disponibilidad de gas.

El ingeniero explicó que, aunque el gas domiciliario no constituye necesariamente el principal desafío energético para Formosa, sí resulta fundamental para el desarrollo industrial y para la generación de energía eléctrica.

En este punto, recordó que durante 2022 y 2023, a partir de gestiones provinciales, se avanzó con iniciativas para la construcción de dos centrales térmicas destinadas a Formosa e Ibarreta, proyectos que buscaban ampliar la capacidad de generación eléctrica y diversificar las fuentes de abastecimiento.

Según señaló, estas iniciativas posteriormente fueron dejadas sin efecto y tampoco se logró avanzar en la disponibilidad de cupos de gas necesarios para desarrollar este tipo de emprendimientos.

El impacto de los costos en la socidad

Durante su exposición, De Vido sostuvo que quienes trabajan en el sector energético tienen también una responsabilidad social: explicar con claridad y fundamentos técnicos las consecuencias de las decisiones que se toman en materia energética.

En ese sentido, advirtió que las modificaciones en los costos de generación, transporte y distribución terminan teniendo consecuencias concretas sobre las familias, los comercios y las industrias.

El presidente del Directorio de REFSA remarcó que el incremento de los costos energéticos no afecta únicamente a los usuarios residenciales, sino que también repercute sobre la actividad económica.

Entre las consecuencias mencionó la pérdida de competitividad de las industrias, las dificultades para sostener fuentes de trabajo en los sectores comerciales e industriales y el deterioro de la calidad de vida.

En referencia a los datos expuestos previamente durante el conversatorio, señaló que los fuertes incrementos registrados en los costos de la potencia y el transporte terminan siendo afrontados por el conjunto de la sociedad.

La equidad territorial como eje del desarrollo

Otro de los conceptos centrales de su exposición fue el de equidad territorial.

De Vido destacó que la expansión de la infraestructura eléctrica permitió llevar el servicio a distintos puntos de la provincia y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de infraestructura educativa, sanitaria, productiva y de servicios.

En ese sentido, explicó que la disponibilidad de energía eléctrica resulta indispensable para el funcionamiento de escuelas, hospitales y centros de salud, pero también para sistemas de provisión de agua potable y saneamiento.

La energía, sostuvo, no constituye solamente un servicio aislado, sino una infraestructura fundamental que permite que otras políticas públicas puedan desarrollarse y llegar a todo el territorio.

Una mirada crítica sobre el papel del mercado

Durante su intervención, el titular de REFSA planteó también una reflexión sobre el papel del mercado en la prestación de servicios esenciales.

Sostuvo que la idea de que el mercado puede resolver por sí solo todas las necesidades vinculadas con la energía puede generar situaciones de desigualdad, particularmente en aquellos sectores de la sociedad con menor capacidad económica.

En esa línea, advirtió que los aumentos en los costos energéticos pueden limitar el desarrollo comercial e industrial, afectar la generación de empleo y reducir la capacidad de las familias para afrontar otros gastos e inversiones.

De Vido consideró necesario analizar quiénes se benefician de las rentas generadas en sectores estratégicos como la generación eléctrica y la producción y comercialización de combustibles.

El impacto de la reducción de subsidios

El ingeniero también se refirió a los cambios registrados en materia de subsidios energéticos y a su impacto particular en una provincia con las características climáticas de Formosa.

Señaló que durante buena parte del año las temperaturas superan los 25 y 30 grados, lo que genera una mayor demanda eléctrica de los hogares.

En este contexto, consideró insuficientes los actuales límites de consumo subsidiado para cubrir las necesidades básicas de las familias formoseñas durante los períodos de altas temperaturas.

Además, remarcó que la reducción de los subsidios también alcanza a instituciones públicas como escuelas y establecimientos sanitarios, que deben afrontar mayores costos para garantizar servicios esenciales.

Infraestructura y planificación

De Vido destacó que la infraestructura energética con la que cuenta actualmente Formosa es consecuencia de un proceso de planificación y ejecución de obras sostenido durante años.

En este sentido, contrapuso dos modelos de gestión y sostuvo que el desarrollo alcanzado en materia de energía, infraestructura y servicios públicos fue posible a partir de una política de planificación territorial.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de garantizar el acceso al gas envasado en distintos puntos de la provincia manteniendo un precio uniforme, independientemente de la distancia respecto de la capital.

También destacó el esquema tarifario eléctrico provincial, donde los usuarios de la capital y de localidades y parajes alejados pueden acceder a una tarifa bajo criterios de equidad territorial.

Para De Vido, estas políticas requieren necesariamente de un Estado presente, capaz de planificar, regular y ejecutar obras estratégicas que difícilmente podrían desarrollarse de manera aislada por una distribuidora o por una provincia.

El Estado como actor estratégico

Como cierre de su exposición, el presidente del Directorio de REFSA remarcó que los países que lograron avanzar en sus procesos de desarrollo contaron con Estados con capacidad de planificación, regulación y ejecución de obras estratégicas.

En esa línea, sostuvo que las decisiones que se toman actualmente en materia energética tendrán consecuencias directas sobre el futuro de las comunidades y advirtió que, si no se revierten determinadas tendencias, los impactos podrían resultar cada vez más significativos para la población.

Finalmente, De Vido destacó que el desarrollo alcanzado por Formosa en materia de infraestructura energética puede observarse concretamente en el territorio y atribuyó ese proceso a una planificación que permitió extender servicios y generar condiciones para el desarrollo en distintas regiones de la provincia.

Su participación permitió incorporar al conversatorio una mirada integral sobre la política energética, vinculando la generación, el transporte, la distribución, el gas y los combustibles con el desarrollo económico, la calidad de vida y la equidad territorial.