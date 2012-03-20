Comenzó la quinta edición del Concurso Literario “Letras del Viento Norte”

Destinado a empleadas y empleados activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, dio inicio el ciclo de talleres formativos en cuento y poesía que culminará con la premiación el próximo 17 de septiembre en el marco del Día del Empleado Público.

Este jueves 27, en el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se llevó a cabo el primer encuentro del quinto Concurso Literario “Letras del Viento Norte”, una propuesta formativa y participativa enmarcada en el Programa de Reconocimiento al Empleo Público del Poder Ejecutivo Provincial.

La iniciativa de la Subsecretaría de Recursos Humanos, destinada a empleados públicos de la Administración Provincial en situación activa o pasiva, dio inicio a un ciclo de tres talleres literarios que abordarán los géneros de cuento y poesía, bajo una temática transversal relacionada a la identidad y territorio.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, la licenciada Gladis Mazza, subsecretaria de Recursos Humanos, destacó la trascendencia de esta nueva edición que “con mucha alegría iniciamos el quinto encuentro con la particularidad e innovación de este año es que se suma la gente del interior provincial”.

En este sentido, explicó que “a través de la coordinación y ayuda del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) con su sala de streaming, hicimos posible que más de 108 inscriptos del interior participen en la modalidad virtual y luego puedan enviar sus propuestas literarias”.

Asimismo, subrayó que el certamen busca dar visibilidad y valorizar al trabajador estatal a través de la expresión artística, destacando que “el único requisito es ser empleado público activo o pasivo y tener muchas ganas de volcar en un escrito sus vivencias, experiencias personales o profesionales a través del cuento y la poesía”.

Finalmente, Mazza precisó que habrá recepción de trabajos hasta el 10 de septiembre, pero “la comunicación de las menciones y la premiación se realizarán en el marco del Día del Empleado Público y del Profesor, el próximo 17 de septiembre”, adelantó.

Identidad y territorio formoseño

Por su parte, la profesora Vanina Rojas ofreció detalles sobre la dinámica de los talleres y la selección temática que guiará los escritos de este año.

“Trabajamos cuento y poesía, que son los dos géneros que concursan, incorporando como eje transversal todo lo que es identidad y territorio, las costumbres, mitos, leyendas, el paisaje formoseño y la propia historia del empleado público en su organismo de trabajo”, precisó.

Respecto a la evaluación de las obras, Rojas indicó que “la selección estará a cargo de un jurado integrado por reconocidos escritores locales del medio, quienes valorarán la estética del lenguaje, el uso de los recursos narrativos y la sensibilidad transmitida en los textos”.

Y recordó que para los participantes de Formosa Capital es requisito la asistencia a los tres talleres programados para quedar habilitados en la instancia del concurso.



