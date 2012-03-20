Insisten en la enseñanza del cuidado de la salud bucal en los jardines de infantes





Niños de Riacho He Hé participaron de una entretenida charla sobre hábitos fundamentales para preservar la boca y los dientes en buenas condiciones desde la infancia.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), continúa fomentando la importancia del cuidado bucodental desde la infancia, llevando adelante variadas acciones que se desarrollan en los establecimientos educativos del Nivel Inicial en toda la provincia.

En ese marco, el servicio de Odontología del Hospital de Riacho He Hé, llevó adelante una nueva jornada de promoción de la salud bucal en la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N°12 “Nidito de Amor” de esa localidad, donde los alumnos de ambos turnos participaron de actividades educativas orientadas a incorporar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Mediante juegos, dinámicas didácticas y propuestas recreativas, el equipo de salud enseñó a las niñas y los niños la importancia de la higiene bucal diaria, la alimentación saludable y la visita periódica al odontólogo como pilares fundamentales para prevenir enfermedades y detectar de manera temprana las caries y otras afecciones que pueden comprometer la salud de la boca.

Al respecto, la directora del Hospital de Riacho He Hé, la odontóloga Lourdes Alarcón Vitale, comentó que “fue una jornada muy linda que se desarrolló en dos etapas: una destinada al turno mañana, en la que participaron 25 niños, y otra en el turno tarde, con la presencia de 31 alumnos”.

“La respuesta de todos fue muy positiva, porque se mostraron muy interesados y participaron con mucho entusiasmo de cada una de las actividades propuestas”, estimó.

La profesional remarcó que fomentar el cuidado bucodental desde la infancia es una de las estrategias más importantes para proteger la salud integral de las personas.

“Cuando los niños aprenden desde pequeños a cepillarse correctamente los dientes, a elegir alimentos saludables y a concurrir periódicamente al odontólogo, es mucho más probable que mantengan esos hábitos a lo largo de toda la vida. Eso permite prevenir enfermedades, evitar tratamientos más complejos y mantener la buena salud bucodental”, afirmó.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte del trabajo preventivo que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del sistema público de salud, alcanzando también a los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias.

“Son espacios ideales para promover conductas saludables. Allí no solo trabajamos con los niños, sino que también fortalecemos el vínculo con los docentes y las familias, quienes cumplen un rol fundamental en el acompañamiento de estos hábitos dentro del hogar”, señaló la Odontóloga.

“Por eso, el compromiso es seguir llevando este tipo de actividades a las instituciones educativas, porque entendemos que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la salud de los niños”, sostuvo.

Como cierre de la actividad, los pequeños recibieron cepillos y pastas dentales elaboradas por el Laboratorio LAFORMED, con el propósito de acompañar la práctica cotidiana del cepillado y reforzar los conocimientos adquiridos durante la jornada.







