Cargada agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas por el mes de agosto

Uno de los principales atractivos será el Festival Yvy Porá 2026 en Gran Guardia.

Nadin Barrios Saldarini, directora de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo, habló con AGENFOR sobre las propuestas y los eventos programados para este mes de agosto en la provincia de Formosa.

“Tenemos diferentes propuestas, tanto culturales como gastronómicas y artísticas”, inició diciendo y en primer término invitó a participar de “Miradas Nativas”, un importante evento cultural y artesanal que se realizará el viernes 7 en el Polideportivo Centro de la localidad de Pozo del Tigre, congregando a comunidades originarias para visibilizar el trabajo textil, la identidad, el diseño y las tradiciones ancestrales de la región.

Del mismo modo, remarcó que el próximo sábado 8, en la villa turística de Herradura se llevará a cabo la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río. Será en la Plaza “Unidad Nacional” de esa localidad sureña, a partir de las 20 horas, e incluirá patio gastronómico, artistas locales, shows musicales y DJ en vivo.

Así también, mencionó al 1° Encuentro Provincial de Teatro “Cultura Formosa”. Se trata de un encuentro de carácter no competitivo pensado para compartir experiencias, fortalecer vínculos y celebrar la riqueza del teatro formoseño. Se hará del 7 al 9 de agosto en Formosa Capital.

Asimismo, uno de los principales atractivos de la agenda de este mes será la quinta edición del Festival Yvy Porá, “la fiesta solidaria del Chaco formoseño”, la cual se desarrollará del 13 al 16 de agosto en Gran Guardia.

La grilla de artistas incluye a Lázaro Caballero, Milo J, Soledad Pastorutti, “El Chaqueño” Palavecino, “El Indio” Lucio Rojas, Los Tekis, Los Alonsitos, Los Boffil, Ángelo Aranda, Iván Ruiz, entre otros.

A su vez, se celebrará el 86° aniversario del Aeroclub de Formosa con un gran encuentro aéreo y aerocamping los días 15 y 16 de agosto. El evento contará con la participación de pilotos de distintas provincias, exhibiciones de aviones, paramotores, paratrikes, aeromodelismo y drones, además de los tradicionales vuelos de bautismo.

“Para ir cerrando el mes, nos gustaría invitarlos también al rally en su quinta fecha, que se va a estar realizando en Formosa Capital del 21 al 23 de agosto”, agregó Barrios Saldarini, recordando que los interesados en recabar más información sobre las actividades pueden consultar las redes sociales del Ministerio de Turismo o bien acercarse a la sede de la cartera, situada en la calle José María Uriburu N° 820 de la ciudad capital.



