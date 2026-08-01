Aráoz: “Es permanente el trabajo para generar información y dotar de herramientas a docentes y directivos”

Se desarrolló un encuentro denominado “Educar es cuidar y cuidar es educar”, un espacio de trabajo intersectorial donde se abordaron situaciones relativas al suicidio a través del paradigma de la pedagogía del cuidado y la salud mental en las escuelas.

En la mañana de este lunes 10, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, participó, en el SUM de la EPES N° 54 “Gdor. Juan José Silva” de la ciudad capital, de una jornada institucional para directores de los Niveles Primario y Secundario, así como también equipos técnicos y docentes.

Al dialogar con AGENFOR, especificó que esta actividad la realizó la cartera en conjunto “con el Ministerio de Desarrollo Humano para abordar un tema que tiene centralidad y requiere no solo la preocupación, sino también de que nos ocupemos debidamente de ello, que es el tema del suicidio”.

Sobre el abordaje enmarcado en la pedagogía del cuidado, consideró que es un capítulo importante porque de él se desprenden políticas públicas, no solo las que ya se están llevando adelante, sino otras que se están diseñando a propósito de esta y otras temáticas.

En ese sentido, mencionó al Programa “Consuma Conciencia”, el cual se realiza en todo el territorio de la provincia y “tiene como eje central en este tiempo a la educación digital”.

En cuanto a la jornada desarrollada en torno al suicidio, dijo que es un tema “complejo” de abordar y que “requiere de la participación multidisciplinaria”. Es por esto que “hemos organizado esta jornada con el Ministerio de Desarrollo Humano, con especialistas de ambas áreas que trabajaron en torno a este tema”, explicó. “Tal cual como se hizo con educación digital”, agregó.

Por consiguiente, enfatizó que desde la cartera educativa se viene llevando adelante “un trabajo permanente para generar información y dotar de herramientas a los docentes y directivos”, acentuando que, en ese sentido, se dio a esta actividad una mayor apertura, ya que se transmitió por streaming a toda la provincia. Con ello se buscó que la convocatoria sea lo más amplia posible.

“Somos muy optimistas, pero, fundamentalmente, abordamos este tema con mucha energía porque requiere no solo de la mirada, sino de la acción de toda la comunidad; y entendiendo que, particular, en ese aspecto cumple un rol importante la escuela”, aseveró contundente.

Enfoque

A su turno, Carlos Silva, del equipo técnico del MCyE, señaló que, “en esta oportunidad, nos encontramos todos los referentes y responsables de los distintos sectores y departamentos del MCyE convocados a tratar la prevención del suicidio desde el enfoque de la pedagogía del cuidado”.

Dicho paradigma, que se utiliza para abordar situaciones problemáticas, tiene a “la persona como centro de una intervención o un acompañamiento pedagógico desde el cuidado, al reconocerla como un sujeto de derecho, apuntando a sentar las bases para una mejor trayectoria escolar posible”.



