Trabajadores de la educación marcaron su satisfacción por el 15% de aumento otorgado por el Gobernador de Formosa

En el interior de la provincia la medida dispuesta por Gildo Insfrán fue recibida con alegría, ya que aseguraron que ayudará a paliar la difícil situación a nivel nacional, como consecuencia de las políticas de la gestión del presidente Javier Milei.

Directivos y docentes del interior de la provincia expresaron que el anuncio de aumento del 15% por parte del gobernador Gildo Insfrán fue una medida que recibieron con enorme felicidad y también valoraron el esfuerzo que hace el Gobierno de Formosa para tomar esta decisión en un escenario de caída de los recursos coparticipables.

A pesar de ello, en lo que del año ya se ha otorgado un 29% de incremento salarial, por un lado, el 14% en el primer semestre, y ahora el restante porcentaje que se abonará en tres tramos de 5% en agosto, septiembre y octubre, mes en que el sueldo mínimo garantizado a la Administración Pública Provincial será de 1.200.000 pesos.

Esta importante novedad salarial la comunicó el primer mandatario el viernes 7 de agosto, a través de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde también estuvieron presentes los distintos representantes de los gremios locales.

Al respecto, la directora de la EPEP N° 463, un establecimiento primario situado en la comunidad Lote 42 de la localidad de Las Lomitas, la profesora Gilda Liliana Yulán, aseveró que con sus colegas recibieron “con muchísima felicidad este anuncio del gobernador Insfrán” y también marcó, en ese sentido, que era esperada esta medida que “nos ayudará a paliar esta difícil situación que se está viviendo en el país”.

También manifestó su confianza hacia el Gobernador, quien “siempre cumple con su palabra”: “Por eso sabíamos que iba a llegar este anuncio que es de suma importancia”, subrayó.

En otro momento de sus declaraciones, Yulán lamentó que “el presidente, Javier Milei no tiene empatía” y que, principalmente, “los empleados públicos somos excluidos de las políticas nacionales”, en cambio, “el Gobierno de Formosa acompaña al sector docente”.

Por ello, valoró el esfuerzo tan significativo, añadiendo también que, cuando Nación quitó el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el cual fue aprobado por ley, fue durísima esa noticia. “Sin embargo, de inmediato, nuestro Gobernador tomó la decisión de seguir pagándolo con fondos del Tesoro Provincial, así como también otros complementos del sueldo docente.

En líneas generales, el Estado provincial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, tal como había enfatizado el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibañez, al analizar el incremento del 15% y confirmar que hacer frente a dicha medida demandará más de $210 mil millones del Tesoro Provincial sin recurrir a endeudamiento.

Por último, recordó que el vicegobernador Eber Solís “constantemente nos está visitando en Las Lomitas”.

Contrarrestando el ajuste nacional

En línea con lo expresado por Yulán, el docente de la Escuela N° 549 de la localidad de Pozo del Tigre Claudio Ortíz agradeció al Gobernador, enfatizando que, a diferencia de otras provincias, él “siempre nos está acompañando a los docentes”.

Hizo notar también los recortes nacionales que afectan a la provincia, por eso más todavía como trabajador de la educación valoraba este esfuerzo, afirmando que representaba “un alivio” este aumento del 15%.

Incluso, frente al escenario complicado a nivel nacional, aseguró que “esto que nos ha dado el gobernador Insfrán es una decisión que viene a contrarrestar las medidas de Nación contra los trabajadores, ya que directamente “somos una variable de ajuste” en esta actual gestión libertaria, denunció.











