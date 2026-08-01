Anularon centro de venta de estupefacientes en Villa General Güemes

• Detuvieron al investigado y secuestraron marihuana, teléfonos, dinero y arma de fuego

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Villa General Güemes allanaron una vivienda, detuvieron a un joven de 19 años y secuestraron 43 envoltorios con marihuana y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Este fue el resultado de un minucioso trabajo de investigación, que incluyó el seguimiento de los movimientos de dos presuntos centros de distribución de drogas en el barrio San José de Villa General Güemes.

Las pruebas reunidas fueron analizadas por las autoridades judiciales, quienes ordenaron la requisa de la vivienda del sospechoso, medida que se concretó este jueves por la mañana.

En la vivienda ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 86, del barrio San José, detuvieron a un joven de 19 años, investigado en la causa, y secuestraron 43 envoltorios con marihuana, con dosis suficiente para la confección de alrededor de 400 cigarrillos de fabricación casera; un arma de fuego tipo escopeta calibre 28 con cartuchos; cuatro teléfonos celulares; dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilegal.

Para el procedimiento se contó con la colaboración de personal de la Unidad Regional Siete, de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales y de Policía Científica.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

De esta manera se anuló otro centro de distribución de estupefacientes en el barrio San José de esta localidad, gracias al trabajo articulado entre Policía, Comunidad y Poder Judicial.