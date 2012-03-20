Adultos mayores disfrutaron de una jornada recreativa con bingo y fiesta retro

Como todos los meses, la Secretaría de Acción Social, a través del área de Adultos Mayores de la Municipalidad organizó el festejo de cumpleaños del mes, con una fiesta retro y el bingo.

Hubo música, sorteos, regalos y un espacio de encuentro y celebración.

El encuentro contó con una gran concurrencia de participantes de las diferentes actividades que se desarrollan, quienes compartieron una tarde diferente en un clima de alegría y camaradería.

Durante la jornada se realizó un bingo con sorteos, regalos y premios, además de distintas actividades recreativas que permitieron a los presentes disfrutar de un espacio de entretenimiento y socialización.

En este sentido, destacaron la importancia de continuar generando actividades que promuevan el encuentro, la integración y la participación de los adultos mayores, brindándoles oportunidades para salir de la rutina, compartir con sus pares y disfrutar de momentos de recreación.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la gestión del intendente Jorge Jofré y de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cataño, desde donde se continúa trabajando en la generación de espacios destinados al bienestar, la integración y la participación de los adultos mayores.







