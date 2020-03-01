"Voces Rurales": el podcast del RENATRE que cuenta las historias del campo argentino

El RENATRE presentó la segunda temporada de “Voces Rurales”, un podcast de entrevistas disponible en Spotify y YouTube que pone en primer plano las historias, desafíos y experiencias de trabajadores, productores y familias rurales de todo el país.

Los primeros episodios muestran el impacto de los espacios CRECER en Tucumán, destacando el acompañamiento educativo, el cuidado de niñas, niños y adolescentes y la prevención del trabajo infantil y adolescente no protegido. Además, el tercer episodio adelanta la historia de Javier Aguilera, un trabajador rural cuya trayectoria refleja el valor del trabajo decente y las oportunidades de superación.

Con esta iniciativa, el RENATRE busca acercar la realidad del campo a toda la sociedad, visibilizando el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la producción agropecuaria y fortaleciendo el compromiso con las familias rurales. Más información: www.renatre.org.ar | Redes sociales: @renatreinforma