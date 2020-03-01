Detuvieron a hombre que robó la bicicleta a un menor e ingresó a una vivienda

La bicicleta fue recuperada y restituida a su propietario

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio detuvieron a un sujeto de 33 años, acusado de sustraer la bicicleta a un adolescente de 15 años e ingresar sin autorización a una vivienda del barrio Divino Niño.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el domingo último, cerca de las 22:30 horas, en inmediaciones de la avenida Néstor Kirchner y calle Juan Luis Díaz. Allí, el sospechoso se apoderó de una bicicleta Aurora, rodado 19, en la que se desplazaba el joven.

Mientras escapaba, observó que era perseguido por el damnificado y otra persona. Fue entonces, que abandonó el rodado frente a una casa y trepó hasta el patio trasero.

En el lugar, los policías ingresaron al sector y aprehendieron al sospechoso. En forma conjunta con integrantes de la Dirección General de Policía Científica, inspeccionaron el lugar y documentaron indicios de escalamiento en el muro perimetral.

Luego de las diligencias legales, la bicicleta fue restituida al padre del adolescente. En tanto que el detenido, fue trasladado a la sede policial y se inició una causa por “Hurto y Violación de Domicilio” y todo quedó a disposición de la Justicia.