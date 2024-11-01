Una mujer perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un camión

La víctima fue identificada como Yesica Paola Capor, de 32 años

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta intervinieron en un siniestro vial ocurrido a la altura del viaducto sobreelevado de la ruta nacional N° 11 de esta ciudad, donde una mujer falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El hecho se registró el martes último alrededor de las 20:50 horas, cuando -por causas que aún son materia de investigación- una motocicleta Motomel Blitz 110 cilindradas y un camión Scania 113H que circulaban por la avenida Néstor Kirchner, en sentido Este-Oeste, colisionaron al llegar a la intersección con la avenida Gendarmería Nacional.

Como consecuencia del impacto, la conductora del motovehículo, identificada como Yesica Paola Capor, de 32 años, sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron el fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con las pericias realizadas por integrantes de la Dirección General de Policía Científica, se constató un roce entre ambos vehículos, lo que ocasionó la caída de la motociclista y fue embestida por el camión. Asimismo, de manera preliminar se estableció que el rodado de mayor porte habría cerrado la trayectoria de circulación de la motocicleta, iniciando luego el arrastre del motovehículo sobre el cordón.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales y periciales de rigor, mientras que al conductor del camión se le practicó la prueba de alcohotest, la cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l). Además, se procedió al secuestro preventivo de ambos vehículos involucrados.

La causa judicial se sustancia con intervención de la Jueza de Feria, Dra. Laura Karina Paz, quien dispuso las medidas procesales correspondientes. El conductor del camión fue notificado de su situación legal y continuó en libertad, supeditado a la causa, conforme lo ordenado.

Una vez finalizadas las diligencias judiciales y forenses, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las correspondientes exequias, conforme lo dispuesto por la Jueza de Feria interviniente.



